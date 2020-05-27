УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Автор Гарри Поттера презентовала книгу, написанную 10 лет назад

27 мая 2020, 02:05

Свое произведение писательница публикует онлайн.

Автор Гарри Поттера представила новую книгу / Фото: Twitter/Джоан Роулинг

Известная британская писательница Джоан Роулинг представила новую сказку для детей Икабог, которая не связана с миром Гарри Поттера.

Как сообщает BBC News, произведение Роулинг написала много лет назад для собственных детей и читала им перед сном.

Писательница презентовала книгу для "детей на карантине и тех детей, кому пришлось вернуться в школу в эти странные и неспокойные времена". Она планирует бесплатно публиковать каждый день по одной главе сказки вплоть до 10 июля на официальном сайте Икабог. Сейчас для чтения доступны уже две главы.

Роулинг свое произведение назвала безымянной "политической сказкой". Книга была написана десять лет назад. Она хотела презентовать ее в 2007 году после публикации заключительной книги цикла о Гарри Поттере, однако передумала, поскольку решила отдохнуть от писательского ремесла.

По сюжету книги Икабог – это ужасный монстр, "он ест маленьких детей и овец". Главные герои произведения - король Фред Бесстрашный, правитель Корнукопии, и пятилетний Берт Бимиш.

"Это извечная история, которая может произойти в любое время и в любой стране", — уверена писательница.

Отдельным изданием Икабог выйдет в ноябре 2020 года. Авторский гонорар Роулинг отдаст на "нужды тех, кто особенно пострадал от пандемии коронавируса".

Напомним, украинское издательство Центр учебной и практической литературы издало книгу, напечатав вместо портрета Ольги Кобылянской портрет Марка Вовчка.

Джоан Роулинг Гарри Поттер книга
Сейчас вы просматриваете новость «Автор Гарри Поттера презентовала книгу, написанную 10 лет назад». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:05
Автор Гарри Поттера презентовала книгу, написанную 10 лет назад
01:38
Звезда Квартала показала игры с киской крупным планом
00:55
В Украине взлетят цены на популярный овощ
00:31
Тищенко оправдался за неуплату проезда и пиар в маршрутке Видео
00:19
Отдание Пасхи 2020: какой сегодня праздник 27 мая, приметы
26 мая, вторник
23:47
Умер известный украинский писатель и переводчик
23:24
Скандал с ГБР: как выглядят картины из коллекции Порошенко Видео
23:02
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 26 мая
22:47
Укрзализныця назвала "карантинные" правила допуска в поезда
22:34
Пресс-секретарь Путина рассказал, как излечился от Covid-19
22:07
В ГБР признались, брали ли штурмом музей с коллекцией картин Порошенко
21:57
Стало известно, как работает отделение полиции в Кагарлыке после изнасилования Видео
21:37
Виктор Павлик перенес свадьбу с пиарщицей
21:28
Кровавое преступление: в центре Киева подстрелили мужчину
21:14
Эксперты объяснили, как вести себя на пляже, чтобы не подцепить коронавирус
21:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: прибыльное увлечение и успех в работе Видео
21:06
Бывшие послы США пригрозили Украине последствиями после пленок Деркача
20:42
"Есть что показать": Даша с Холостяка показала сочную грудь
20:34
Скандальная выставка: у Порошенко посетовали на "разбойное нападение"
20:30
Всем селом собирали на лечение ребенку: что известно об изнасилованной в Кагарлыке 26-летней женщине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять