Автор Гарри Поттера презентовала книгу, написанную 10 лет назад

Автор Гарри Поттера представила новую книгу / Фото: Twitter/Джоан Роулинг

Известная британская писательница Джоан Роулинг представила новую сказку для детей Икабог, которая не связана с миром Гарри Поттера.

Как сообщает BBC News, произведение Роулинг написала много лет назад для собственных детей и читала им перед сном.

Писательница презентовала книгу для "детей на карантине и тех детей, кому пришлось вернуться в школу в эти странные и неспокойные времена". Она планирует бесплатно публиковать каждый день по одной главе сказки вплоть до 10 июля на официальном сайте Икабог. Сейчас для чтения доступны уже две главы.

Роулинг свое произведение назвала безымянной "политической сказкой". Книга была написана десять лет назад. Она хотела презентовать ее в 2007 году после публикации заключительной книги цикла о Гарри Поттере, однако передумала, поскольку решила отдохнуть от писательского ремесла.

По сюжету книги Икабог – это ужасный монстр, "он ест маленьких детей и овец". Главные герои произведения - король Фред Бесстрашный, правитель Корнукопии, и пятилетний Берт Бимиш.

"Это извечная история, которая может произойти в любое время и в любой стране", — уверена писательница.

Отдельным изданием Икабог выйдет в ноябре 2020 года. Авторский гонорар Роулинг отдаст на "нужды тех, кто особенно пострадал от пандемии коронавируса".

Напомним, украинское издательство Центр учебной и практической литературы издало книгу, напечатав вместо портрета Ольги Кобылянской портрет Марка Вовчка.