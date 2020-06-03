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"Он убивал моего брата": семья Джоржа Флойда собрала более 11$ млн пожертвований от американцев

3 июня 2020, 10:55

Более 430 тысяч человек оказали финансовую помощь семье погибшего Джорджа Флойда.

Филониз Флойд с семьей погибшего
Деньги пойдут на помощь семье Флойда / gofundme.com/f/georgefloyd

Брат задушенного американским полицейским Джорджа Флойда организовал сбор средств для поддержания семьи погибшего афроамериканца. На данный момент сумма пожертвований составляет 11 210 400$ долларов США. Деньги пойдут на похороны Флойда, оказание помощи в судебных процессах семье, а также его детям.

Анкета со сбором средств опубликована на американской краудфандинговой платформе GoFundMe.

Приводится письмо Филониза Флойда, который рассказывает душещипательную историю о том, как его брата жестоко убил полицейский, в то время как другие сотрудники полиции даже не попытались оказать помощь или пресечь ситуацию.

"25 мая 2020 года моя жизнь разрушилась, когда я узнал о трагической смерти моего дорогого брата Джорджа. Я и моя семья пребывали в ужасе, в то время как печально известное и ужасающее видео стало быстро распространяться в социальных сетях. То, что мы увидели, привело нас в шок – белый полицейский из Миннеаполиса стоял коленом прямо на шее моего брата и не позволял ему дышать. Другие офицеры за этим наблюдали и не пытались вмешаться. Никто не предпринял никаких действий, чтобы спасти моего брата. Полицейские продолжали зверства против моего брата, пока он не умер", - написано в письме.

Также Филониз добавил, что средства, полученные при помощи благотворительных взносов, пойдут на похороны Флойда, покрытие издержек в судебных процессах, в которых его семья будет добиваться справедливого наказания для полицейских, психологическую помощь его родным и для получения образования его детьми.

Брат погибшего афроамериканца поблагодарил всех, кто остался неравнодушным и помог семье Флойда.

25 мая в городе Миннеаполис во время задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский Дерек Шовен завалил его на асфальт и прижал шею коленом. Задержанный говорил сотруднику полиции, что он не может дышать, однако Шовен не реагировал на просьбы Флойда. Позже потерявшего сознание Флойда госпитализировали, после чего он скончался в больнице.

После смерти Флойда в США начались массовые протесты, которые позже переросли в беспорядки.

Полицейского Дерека Шовена, вследствие действий которого погиб Джордж Флойд, уволили из полиции и арестовали.

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