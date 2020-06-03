"Он убивал моего брата": семья Джоржа Флойда собрала более 11$ млн пожертвований от американцев

Более 430 тысяч человек оказали финансовую помощь семье погибшего Джорджа Флойда.
Брат задушенного американским полицейским Джорджа Флойда организовал сбор средств для поддержания семьи погибшего афроамериканца. На данный момент сумма пожертвований составляет 11 210 400$ долларов США. Деньги пойдут на похороны Флойда, оказание помощи в судебных процессах семье, а также его детям.
Анкета со сбором средств опубликована на американской краудфандинговой платформе GoFundMe.
Приводится письмо Филониза Флойда, который рассказывает душещипательную историю о том, как его брата жестоко убил полицейский, в то время как другие сотрудники полиции даже не попытались оказать помощь или пресечь ситуацию.
"25 мая 2020 года моя жизнь разрушилась, когда я узнал о трагической смерти моего дорогого брата Джорджа. Я и моя семья пребывали в ужасе, в то время как печально известное и ужасающее видео стало быстро распространяться в социальных сетях. То, что мы увидели, привело нас в шок – белый полицейский из Миннеаполиса стоял коленом прямо на шее моего брата и не позволял ему дышать. Другие офицеры за этим наблюдали и не пытались вмешаться. Никто не предпринял никаких действий, чтобы спасти моего брата. Полицейские продолжали зверства против моего брата, пока он не умер", - написано в письме.
Также Филониз добавил, что средства, полученные при помощи благотворительных взносов, пойдут на похороны Флойда, покрытие издержек в судебных процессах, в которых его семья будет добиваться справедливого наказания для полицейских, психологическую помощь его родным и для получения образования его детьми.
Брат погибшего афроамериканца поблагодарил всех, кто остался неравнодушным и помог семье Флойда.
25 мая в городе Миннеаполис во время задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский Дерек Шовен завалил его на асфальт и прижал шею коленом. Задержанный говорил сотруднику полиции, что он не может дышать, однако Шовен не реагировал на просьбы Флойда. Позже потерявшего сознание Флойда госпитализировали, после чего он скончался в больнице.
После смерти Флойда в США начались массовые протесты, которые позже переросли в беспорядки.
Полицейского Дерека Шовена, вследствие действий которого погиб Джордж Флойд, уволили из полиции и арестовали.