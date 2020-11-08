Дзюба отреагировал на резонанс из-за секс-скандала

Спортсмен пожаловался на сложный матч.
Форвард Зенита и сборной России по футболу Артем Дзюба впервые отреагировал на секс-скандал после публикации интимного видео с его участием.
Видеообращение спортсмен опубликовал в своем Instagram.
По словам Дзюбы, матч с Краснодаром стал для него самым сложным в карьере. Спортсмен подчеркнул, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Он отметил, что "во многом, наверное, виноват в этом".
Он поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложной ситуации.
Футболист добавил, что в момент, когда все отвернулись, он безумно благодарен людям, которые остались с ним рядом и поддержали в трудную минуту.
Читайте такжеАстафьева высказалась о своих обнаженных фото и о сексе"Вы были рядом со мной — близкие, родные, семья, друзья. В такие мгновения ты и узнаешь… даже люди, которые мне не знакомы поддерживали. Всем благодарен", — заявил.
Дзюба также выразил благодарность команде за поддержку.
Отметим, Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram после секс-скандала.
Напомним, ранее в Сети опубликовали интимное видео с участием игрока Зенита и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. На опубликованных кадрах обнаженный Дзюба лежит на кровати и занимается самоудовлетворением.
Скандал с интимным видео, в котором фигурирует игрок Зенита и уже бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, прокомментировала спортивная телеведущая Мария Орзул.