Экологическая катастрофа на Камчатке: СМИ назвали причину происшествия

Причиной происшествия называют выброс нефтепродуктов из танкера / citysakh.ru

В районе Халактырского пляжа на российском полуострове Камчатка люди жалуются на плохое самочувствие и публикуют фотографии трупов морских животных. По предварительной информации, причиной инцидента называют течь содержащих фенол нефтепродуктов из танкера.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Кому принадлежит коммерческое судно, из которого произошла течь, на данный момент не сообщается. Однако известно, что этом районе Тихого океана, где были взяты пробы с фенолом, идет активное движение перевозящих различные грузы морских судов.

Жители полуострова в Тихом океане ранее жаловались на ухудшение самочувствия и публиковали фотоснимки мертвых осьминогов и морских ежей. Представители властей отрицали гибель животных несмотря на многочисленные доказательства, зафиксированные на фото и видео.

Загрязнение воды у Халактырского пляжа в Камчатском крае