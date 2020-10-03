Экологическая катастрофа на Камчатке: СМИ назвали причину происшествия

Отдыхающие в районе Халактырского пляжа на Камчатке жалуются на плохое самочувствие и публикуют фотографии трупов морских животных.
В районе Халактырского пляжа на российском полуострове Камчатка люди жалуются на плохое самочувствие и публикуют фотографии трупов морских животных. По предварительной информации, причиной инцидента называют течь содержащих фенол нефтепродуктов из танкера.
Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Кому принадлежит коммерческое судно, из которого произошла течь, на данный момент не сообщается. Однако известно, что этом районе Тихого океана, где были взяты пробы с фенолом, идет активное движение перевозящих различные грузы морских судов.
Жители полуострова в Тихом океане ранее жаловались на ухудшение самочувствия и публиковали фотоснимки мертвых осьминогов и морских ежей. Представители властей отрицали гибель животных несмотря на многочисленные доказательства, зафиксированные на фото и видео.
Загрязнение воды у Халактырского пляжа в Камчатском крае
- Впервые на возможное загрязнение Тихого океана в районе популярного Халактырского пляжа пожаловались серфингисты. В соцсетях они стали писать о том, что после купания у них покраснели глаза и значительно ухудшилось самочувствие.
- Позже были опубликованы фотографии и видео с появившимися на пляже мертвыми морскими животными. Известно, что факты их гибели также были установлены в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерной бухтах.
- Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по фактам гибели животных инициировал проведение проверки, которую начал Следственный комитет.
- Были взяты пробы воды у пляжа. Специалисты выяснили, что концентрация химических веществ на данных участках была превышена в 4 раза. Концентрация фенолов в два раза выше допустимой.
- Местным жителям не рекомендуют купаться и ловить рыбу в данном районе.