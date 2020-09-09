"Украина – мощный вызов": экс-член ЕП объяснила, почему Лукашенко "свирепствует"

Александр Лукашенко может свирепствовать из-за того, что Украина поддерживает идеи оппозиционного Координационного совета, поделилась Ребекка Хармс / Reuters

Экс-член Европейского парламента и режиссер-документалист Ребекка Хармс считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко, видимо, свирепствует, в частности, из-за того, что Украина поддерживает идеи Координационного совета, организованного оппозиционеркой Светланой Тихановской.

Украина представляет собой мощный вызов для диктатуры в белорусском государстве, рассказала Хармс в интервью Апострофу.

Собеседница добавила, что Беларусь всегда была близка к Российской Федерации, но белорусы чувствовали политическое развитие в Украине – и это не нравится местному диктатору вроде Лукашенко.

"Белорусы видят, что в соседней стране с похожей историей в составе СССР выборы – свободные, а люди имеют право изменять и правительство, и президента, и парламент", – сказала Хармс.

Бывший член ЕП добавила, что белорусы постоянно поддерживали граждан Украины в их борьбе за независимость.

"Лукашенко, видимо, свирепствует от того, что соседнее государство поддерживает идеи Координационного совета, организованного Тихановской. И что страны Балтии, Польша и Украина сформировали абсолютно единую линию в своих реакциях на события", – заявила она.