Экс-член Европарламента рассказала, как Путин вмешивается в дела Беларуси

В Беларуси уже работают российские "солдаты" информационной войны, сообщила Хармс.
Бывшая член Европейского парламента, режиссер-документалист Ребекка Хармс считает, что президент России Владимир Путин уже вмешивается во внутренние дела Беларуси.
Точно заметно вмешательство в СМИ, в Беларуси уже работают российские "журналисты", ведется информационная война, рассказала экс-член Европарламента в интервью Апострофу.
По ее словам, "журналисты" являются "солдатами" информационной войны.
Экс-член ЕП добавила, что "журналисты" и тролли проявляют активность относительно событий в Беларуси не только в самом белорусском государстве, но и по всему миру.
"Я думаю, вмешательство (Путина во внутренние дела Беларуси – Ред.) уже имеет место. Хотя я и не уверена, поддерживают ли белорусский ОМОН российские спецназовцы…", – сказала Хармс.
- Напомним, в Беларуси после президентских выборов начались массовые акции протеста.
- Оппозиция страны и ее сторонники не согласны с результатами выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко безоговорочно лидирует, и требуют перемен. Ряд стран мира не признали белорусские выборы.
- Белорусский лидер утверждал, что к организации протестов причастны страны Запада. Лукашенко также говорил, что против Беларуси идет гибридная война.
Автор: Екатерина Присяжнюк