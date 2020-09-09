Экс-член Европарламента рассказала, как Путин вмешивается в дела Беларуси

Владимир Путин вмешивается во внутренние дела белорусского государства, считает Ребекка Хармс / Reuters

Бывшая член Европейского парламента, режиссер-документалист Ребекка Хармс считает, что президент России Владимир Путин уже вмешивается во внутренние дела Беларуси.

Точно заметно вмешательство в СМИ, в Беларуси уже работают российские "журналисты", ведется информационная война, рассказала экс-член Европарламента в интервью Апострофу.

По ее словам, "журналисты" являются "солдатами" информационной войны.

Экс-член ЕП добавила, что "журналисты" и тролли проявляют активность относительно событий в Беларуси не только в самом белорусском государстве, но и по всему миру.

"Я думаю, вмешательство (Путина во внутренние дела Беларуси – Ред.) уже имеет место. Хотя я и не уверена, поддерживают ли белорусский ОМОН российские спецназовцы…", – сказала Хармс.