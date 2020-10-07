Экс-депутат Госдумы дал прогноз, станет ли Навальный президентом РФ

Алексей Навальный / Reuters

Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, убежден ‒ кардинальные отличия в способах мышления, ценностях и подходах у президента России Владимира Путина и оппозиционера Алексея Навального отсутствуют.

Об этом Пономарев заявил, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.

"Очень надеюсь, что этот человек [Алексей Навальный ‒ Главред] не будет президентом России. На мой взгляд, они с Путиным – одинаковые по способу мышления, ценностям и подходам. Менять Путина на Навального я бы не хотел", ‒ сказал он.

По мнению Пономарева, шансов у Навального стать президентом России мало ‒ поскольку этот политик не склонен сотрудничать и вступать в альянсы с другими политическими силами.

"Однако, думаю, шансов занять президентский пост у Навального не очень много. Прежде всего, потому что как политик он показывает нежелание выстраивать политические коалиции, как-то взаимодействовать с союзниками, а это для политика очень плохо. Путь к власти – это путь союзов, альянсов, договоренностей, наращивания базы поддержки, а не позиции "либо ты со мной, либо против меня". Это большевистский путь в самом плохом смысле слова. Навальный может "выстрелить" только тогда, когда все само собой развалится, власть будет валяться, и её некому будет подобрать. В таком случае власть может оказаться в руках этого человека. Но очень надеюсь, что история пойдёт другим путем", ‒ подытожил экс-депутат Госдумы.

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