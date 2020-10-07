Экс-депутат Госдумы дал прогноз, станет ли Навальный президентом РФ

Как считает Илья Пономарев, шансы Алексея Навального на президентский пост в РФ оцениваются вполне однозначно.
Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, убежден ‒ кардинальные отличия в способах мышления, ценностях и подходах у президента России Владимира Путина и оппозиционера Алексея Навального отсутствуют.
Об этом Пономарев заявил, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.
"Очень надеюсь, что этот человек [Алексей Навальный ‒ Главред] не будет президентом России. На мой взгляд, они с Путиным – одинаковые по способу мышления, ценностям и подходам. Менять Путина на Навального я бы не хотел", ‒ сказал он.
По мнению Пономарева, шансов у Навального стать президентом России мало ‒ поскольку этот политик не склонен сотрудничать и вступать в альянсы с другими политическими силами.
"Однако, думаю, шансов занять президентский пост у Навального не очень много. Прежде всего, потому что как политик он показывает нежелание выстраивать политические коалиции, как-то взаимодействовать с союзниками, а это для политика очень плохо. Путь к власти – это путь союзов, альянсов, договоренностей, наращивания базы поддержки, а не позиции "либо ты со мной, либо против меня". Это большевистский путь в самом плохом смысле слова. Навальный может "выстрелить" только тогда, когда все само собой развалится, власть будет валяться, и её некому будет подобрать. В таком случае власть может оказаться в руках этого человека. Но очень надеюсь, что история пойдёт другим путем", ‒ подытожил экс-депутат Госдумы.
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Отравление Навального - что было ранее:
- Политик-оппозиционер Алексей Навальный 20 августа внезапно ощутил ухудшение самочувствия на борту самолета Томск-Москва.
- Самолет экстренно посадили в Омске для оказания помощи политику. Навального госпитализировали, после чего он впал в кому.
- Соратники оппозиционера заявляли о возможном отравлении политика, однако российские врачи данную версию категорически опровергали.
- 22 августа Навального привезли в берлинскую клинику Шарите для дальнейшего прохождения лечения.
- В правительстве Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Данное заявление впоследствии подтвердили в лабораториях Франции и Швеции.
- По причине отравления Навального в Евросоюзе рассматривают возможность введения новых антироссийских санкций.
- Сам Навальный убежден, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.