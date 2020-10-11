Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин и Эрдоган - "два сапога пара"

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган / Reuters

Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, убежден: президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ‒ будут долго и упорно противостоять друг другу на Ближнем Востоке.

Об этом Пономарев рассказал во время чата на Главреде.

"Сравнивать, кто кого хитрее, бессмысленно. Поскольку два этих товарища друг друга стоят: один – с восточной хитростью, другой – с российской самодержавной традицией. Возможностей у Путина больше, чем у Эрдогана – и военных, и геополитических. Да и положение России в мире гораздо более серьезное, чем положение Турции", ‒ заявил он.

Пономарев убежден: активное вмешательство Эрдогана в конфликт в Нагорном Карабахе – проявление розыгрыша Турцией геополитической карты.

"Однако в регионе Эрдоган – очень сильный игрок. Несмотря на то, что Турцию традиционно ослаблял конфликт с курдами, последние 20 лет она постепенно усиливается экономически и геополитически. Эрдоган достаточно умело разыгрывает те карты, которые есть в его распоряжении. Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе – это еще одно проявление розыгрыша геополитической карты", ‒ считает Пономарев.

Как считает бывший депутат Госдумы, Эрдоган нужен Путину для того, чтобы внести раздор в Североатлантический альянс.

"Путин, в свою очередь, использует амбиции Эрдогана для того, чтобы разваливать НАТО изнутри и вбивать клин в ряды Североатлантического альянса. Взгляните хотя бы на конфликт между Турцией и Грецией, серьезные трения между Турцией и США – они успешно подогреты поставками С-400 в эту страну. Так что Путин и Эрдоган – "два сапога пара" и стоят друг друга. К сожалению, пока что Запад не нашел ничего, что бы можно было противопоставить игре двух этих авторитарных лидеров", ‒ подытожил Пономарев.

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