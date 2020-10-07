Экс-депутат Госдумы объяснил, почему вспыхнул Нагорный Карабах

Сейчас война в Карабахе выгодна и Азербайджану, и Армении, поделился политик.
Бывший депутат Госдумы России, оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой из-за экономического кризиса в Азербайджане и Армении.
Властям Армении и Азербайджана сейчас выгодно отвлечь внимание своих граждан от экономических и социальных проблем, и война в этом смысле оказывается очень выгодной темой для лидеров обеих государств, рассказал оппозиционер во время чата на Главреде.
Собеседник отметил, что конфликт в Карабахе застарелый, однако на протяжении последних полугода звучали воинственные заявления с обеих сторон, а со стороны Азербайджана около года шло наращивание агрессивной риторики, так что ожидание войны витало в воздухе.
"Основная причина нынешнего обострения в Нагорном Карабахе – экономический кризис в Армении и Азербайджане. В Армении он связан, прежде всего, с тем, что армянская диаспора, проживающая в США и России, из-за пандемии коронавируса стала присылать домой намного меньше денег. В Азербайджане – с кризисом на рынке нефти и газа…", – объяснил экс-депутат Госдумы.
Пономарев подчеркнул, что ситуацию в Карабахе некорректно сравнивать с тем, что произошло с Крымом или Донбассом.
"Изначально Нагорный Карабах был эксклавом на территории Азербайджана, населенным армянами. И в конце 1980-х, и сейчас жители Нагорного Карабаха защищают свой дом. Это несравнимо с ситуацией в Крыму, где повод для вторжения был "высосан из пальца" Россией – разговоры о каких-то бандеровцах и тому подобном", – сказал политик.
Читайте такжеАмериканский генерал назвал единственного бенефициара войны в Нагорном КарабахеБывший депутат добавил, что в конце 80-х в Карабахе происходили достаточно серьезные и трагические события, в частности, резня в Сумгаите.
"Конфликт начался именно тогда, поскольку Нагорный Карабах населен этническими армянами, и у них действительно были основания беспокоиться за свою судьбу после сумгаитских событий. То есть причины конфликта – реальные, а не надуманные, как это было в Крыму и на востоке Украины", – заявил Пономарев.
- Напомним, нагорно-карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией не могут урегулировать на протяжении десятков лет.
- Война в Карабахе обострилась утром 27 сентября.
- Стороны обвинили друг друга в провокациях, объявили военное положение и продолжили боевые действия.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что его страна намерена решить проблему Нагорного Карабаха, поскольку это азербайджанская территория.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".