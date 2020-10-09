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Экс-депутат Госдумы оценил шансы новой русско-турецкой войны

9 октября 2020, 05:27

Отношения с Турцией для Путина важны, считает Илья Пономарев.

Илья Пономарев
Илья Пономарев / УНИАН

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе и выразил уверенность, что конфликт не превратится в "русско-турецкую войну".

Об этом он заявил во время чата на сайте Главред.

"Отношения с Турцией для Путина важны. И хотя бывали разные всплески, связанные с самолетами и прочим, все они преодолевались. У России с Турцией множество торговых и экономических связей. Потому никакой войны между Россией и Турцией не будет", - считает Пономарев.

По его словам, скорее всего "из этой истории Российская Федерация выйдет красиво – как миротворец".

"Россия будет увещевать обе стороны, говоря: "Ребята, давайте жить дружно!". Азербайджан, скорее всего, объявит о нескольких тактических победах на фронтах, после чего остановится. И очень сомневаюсь, что Азербайджану удастся восстановить суверенитет над Нагорным Карабахом", - резюмировал Пономарев.

Как сообщал Главред, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе выгоден президенту России Владимиру Путину. Хозяин Кремля хочет воспользоваться ситуацией, чтобы сделать Армению союзным государством, ввести туда войска и получить военный анклав для давления на Турцию.

Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:

новости России война Нагорный Карабах Илья Пономарев
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