Экс-депутат Госдумы раскрыл, как используют отравление Навального

Германия использует отравление Алексея Навального, сообщил оппозиционер / Reuters

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что после отравления оппозиционера Алексея Навального Германия решила сыграть с РФ на обострение.

Германия могла решиться на "игру" с РФ, поскольку поняла, что нужно отказываться от Северного потока-2, рассказал политик Апострофу.

По мнению собеседника, Германия хочет отказаться от Северного потока-2 или изменить договоренности относительно его введения в эксплуатацию и при этом "сохранить лицо".

"Это была явная игра на обострение со стороны немцев... Навальный стал именно таким поводом – либо отказаться от Северного потока-2, либо передоговориться с Путиным (президент России Владимир Путин – Ред.) об условиях ввода его в эксплуатацию…", – полагает оппозиционер.

Пономарев думает, что Германия сознательно сейчас использует этот момент.