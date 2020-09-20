Экс-депутат Госдумы раскрыл, как используют отравление Навального

Германия могла пойти на "игру" с Россией, полагает политик.
Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что после отравления оппозиционера Алексея Навального Германия решила сыграть с РФ на обострение.
Германия могла решиться на "игру" с РФ, поскольку поняла, что нужно отказываться от Северного потока-2, рассказал политик Апострофу.
По мнению собеседника, Германия хочет отказаться от Северного потока-2 или изменить договоренности относительно его введения в эксплуатацию и при этом "сохранить лицо".
"Это была явная игра на обострение со стороны немцев... Навальный стал именно таким поводом – либо отказаться от Северного потока-2, либо передоговориться с Путиным (президент России Владимир Путин – Ред.) об условиях ввода его в эксплуатацию…", – полагает оппозиционер.
Пономарев думает, что Германия сознательно сейчас использует этот момент.
- Напомним, 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске. Позже появилась информация, что он находится в реанимации и впал в кому.
- Политика отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите. Потом в правительстве Германии заявили, что политик отравлен ядом из группы Новичок. У Навального уверены, что к отравлению причастен Владимир Путин.
- Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан говорил, что судьба проекта Северный поток-2 напрямую связана с расследованием отравления Навального.