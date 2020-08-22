Экс-депутат Госдумы сказал, мог ли Путин скомандовать отравить Навального

Отравление Алексея Навального могло быть осуществлено не по команде Владимира Путина, сказал Илья Пономарев / Скриншот

Бывший депутат Госдумы России, оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен, но отравление могло быть осуществлено не по команде президента Владимира Путина.

Отравление Навального могли организовать на местном уровне, рассказал политик в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Свободный.

Собеседник отметил, что оппозиционер летел из Томска, в городе он публично сказал, что собирается сделать какие-то громкие разоблачения про местную жизнь.

"…мне кажется, он действительно отравлен… Вопрос в том, кто это сделал и зачем? Я не вижу больших причин, почему бы это мог сделать Кремль, по команде Кремля… почему бы Путин мог сказать: "А давайте отравим Навального". Более вероятно, что отравление могло произойти на местном уровне…", – сказал Пономарев.Читайте также"Отравление Навального": политолог назвал возможные цели

Напомним, 20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию больницы Омска после того, как ему стало плохо в самолете. Оппозиционера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Потом стало известно, что он впал в кому.

Спикер Навального Кира Ярмыш утверждала, что политика отравили, и ответственность за отравление лежит на Владимире Путине.

Позже главврач омской больницы Александр Мураховский сказал, что основной рабочий диагноз Навального – нарушение обмена веществ. Оппозиционера уже отправили на лечение в Германию.