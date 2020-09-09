Экс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко

Александр Лукашенко будет жить на Рублевке или возле нее, спрогнозировал Константин Боровой / УНИАН

Российский политик, обозреватель и экс-депутат Госдумы РФ Константин Боровой спрогнозировал, что президент Беларуси Александр Лукашенко покинет родину и будет жить в России.

Лукашенко будет жить на Рублевке или недалеко от нее, рассказал Боровой в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовало издание Гордон.

По словам собеседника, судьба белорусского лидера зависит от количества совершенных преступлений.

"Нет, ну с Лукашенко все ясно. Я не уверен, но думаю, что на Рублевке уже присмотрена дача или рядом с Рублевкой. Он там будет жить…", – спрогнозировал политик.