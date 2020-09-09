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Экс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко

9 сентября 2020, 18:44

Судьба президента Беларуси зависит от того, сколько преступлений он совершит, полагает российский политик.

Боровой спрогнозировал, что Лукашенко будет жить на Рублевке или возле нее – Лукашенко новости
Александр Лукашенко будет жить на Рублевке или возле нее, спрогнозировал Константин Боровой / УНИАН

Российский политик, обозреватель и экс-депутат Госдумы РФ Константин Боровой спрогнозировал, что президент Беларуси Александр Лукашенко покинет родину и будет жить в России.

Лукашенко будет жить на Рублевке или недалеко от нее, рассказал Боровой в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовало издание Гордон.

По словам собеседника, судьба белорусского лидера зависит от количества совершенных преступлений.

"Нет, ну с Лукашенко все ясно. Я не уверен, но думаю, что на Рублевке уже присмотрена дача или рядом с Рублевкой. Он там будет жить…", – спрогнозировал политик.

  • Напомним, в Беларуси после выборов президента 2020 стартовали массовые акции протеста. Силовики жестоко расправлялись с протестующими.
  • Белорусская оппозиция и ее сторонники не согласны с результатами избирательной гонки, согласно которым Александр Лукашенко безоговорочно лидирует. Президент не хочет покидать пост и говорил, что не собирается бежать из страны.
Александр Лукашенко Константин Боровой
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