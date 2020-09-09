Экс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко

Судьба президента Беларуси зависит от того, сколько преступлений он совершит, полагает российский политик.
Российский политик, обозреватель и экс-депутат Госдумы РФ Константин Боровой спрогнозировал, что президент Беларуси Александр Лукашенко покинет родину и будет жить в России.
Лукашенко будет жить на Рублевке или недалеко от нее, рассказал Боровой в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовало издание Гордон.
По словам собеседника, судьба белорусского лидера зависит от количества совершенных преступлений.
"Нет, ну с Лукашенко все ясно. Я не уверен, но думаю, что на Рублевке уже присмотрена дача или рядом с Рублевкой. Он там будет жить…", – спрогнозировал политик.
- Напомним, в Беларуси после выборов президента 2020 стартовали массовые акции протеста. Силовики жестоко расправлялись с протестующими.
- Белорусская оппозиция и ее сторонники не согласны с результатами избирательной гонки, согласно которым Александр Лукашенко безоговорочно лидирует. Президент не хочет покидать пост и говорил, что не собирается бежать из страны.
Автор: Екатерина Присяжнюк