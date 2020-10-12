Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, возможен ли в России Майдан

Екс-депутат Держдуми спрогнозував, чи можливий в Росії Майдан / Reuters

Илья Пономарев, экс-депутат Госдумы РФ, полагает ‒ в России вполне возможен и Майдан (по украинскому сценарию) и массовые протесты против властей (по белорусскому сценарию)

Об этом Пономарев рассказал во время чата на Главреде.

"Нет, в России тоже все возможно. Часто о России в Украине презрительно говорят – мол, это "страна рабов", а потому никакой Майдан там невозможен. Однако это не так. В России возможно все: и Майдан, и белорусский сценарий. Но я думаю, что в России все будет гораздо жестче и кровавее, чем в Украине и, тем более, чем в Беларуси. Русские медленнее запрягают, но потом, когда начнут ехать, мало никому не покажется", ‒ заявил он.

Пономарев убежден ‒ главная проблема с протестами в России в том, что россияне никак не могут найти альтернативу Владимиру Путину и его соратникам.

"Подобные события могут начаться только тогда, когда появится необходимый триггер, повод, альтернатива. Главная проблема россиян состоит в том, что никак не получается нащупать для себя эту самую альтернативу. Если не путинизм, то что? В Беларуси получилось потому, что по ряду субъективных причин популярность Лукашенко резко упала. Долгий срок Александра Григорьевича у власти (намного больший, нежели у Путина), плюс коронавирусный кризис, плюс экономический кризис – всё это совпало и привело к тому, что белорусский народ просто стал говорить Лукашенко "Уходи!". А поскольку Лукашенко ещё и сделал несколько неудачных жестов, которые оскорбили и обидели белорусов, возник эффект протестного голосования за кого угодно, лишь бы против Лукашенко", ‒ считает он.

Пономарев считает, что в целом потенциал протестов и протестного голосования в РФ нарастает ‒ но крайне мало. Правда, иногда приводит к конфузам для властей.

"Сейчас такое голосование против Путина в России, наверное, невозможно, потому что он не делает резких шагов и не совершает ошибок, которые бы обидели народ настолько, чтобы он был готов проголосовать за кого угодно. Но в целом ряде российских регионов мы уже видим ровно такие же настроения. Например, голосование за Фургала – когда он баллотировался, говорил напрямую: "Не голосуйте за меня, пожалуйста – голосуйте за моего оппонента". Однако люди избрали именно его. А на последних муниципальных выборах был смешной пример, когда глава одного из районов выдвинул против себя уборщицу как спарринг-партнера – лишь бы кто-то был в качестве альтернативного кандидата. И люди проголосовали за эту уборщицу, которая всю избирательную кампанию говорила, что она не собирается занимать никакие посты и что ее просто попросили. А теперь она вынуждена идти и править", ‒ заявил он.

Пономарев считает, что один из факторов, который останавливает россиян от протестов против путинской власти ‒ боязнь россиян вернуться в безденежье и тяжелые условия 1990-х.

"Таким образом, мы видим в России те же предпосылки. Однако россияне очень боятся слепого выбора, потому что не хотят, чтобы какой-нибудь проходимец из 1990-х или прозападный либерал мог воспользоваться этой ситуацией в своих интересах, в результате чего страна бы погрузилась в ельцинский период. Этого люди очень боятся, что существенно стабилизирует Путина. Как только россияне увидят, что этой опасности нет, но есть какая-то совершенно другая тема, мгновенно в России произойдет ровно все то же самое", ‒ подытожил он.

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