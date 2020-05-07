В Москве обнаружили мертвым экс-главу КГБ Эстонии

Экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен умер в Москве / pragagid.ru

6 мая в Москве нашли мертвым бывшего главу КГБ Эстонии Карла Кортелайнена.

Тело 90-летнего экс-КГБиста обнаружила его жена Екатерина. На момент смерти он находился в их квартире на Большой Филевской улице, пишет Telegram-канал Mash.

Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Кортелайнен работал в советских спецслужбах. Он возглавлял эстонское КГБ, а после распада СССР остался жить в Москве. Был награжден орденом Красной звезды, орденом Октябрьской Революции и другими наградами.

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