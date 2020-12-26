Экс-глава СБУ объяснил, как вычислили "слабое звено" в команде отравителей Навального

Алексей Навальный / instagram.com/navalny

Экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко оценил расследование команды российского оппозиционера Алексея Навального о его отравлении.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, результатом работы команды Навального стало обнародование имен сотрудников спецслужб России "технарей-химиков", которые принимали участие в операции по отравлению.

"Более того, тот, кто думает, что это невозможно (разговор Навального с сотрудником ФСБ - ред.), я утверждаю, что это вполне возможно - когда есть слабое звено в группе, которая следила за Навальным и пошла на отравление. Нашли это слабое звено и, представившись помощником Патрушева... Второе, они выставили номер коммутатора, который известен этому технарю", - пояснил экс-глава СБУ.

Он пояснил, что, сформировав небольшую комбинацию, Навальный и его команда разоблачили "главного химика, который начал рассказывать".

"Мы расследовали отравление кандидата в президенты Ющенко. Там был диоксин, более серьезное дело. Но именно когда вычисляют людей, причастных к отравлению, среди них всегда есть слабое звено. Был, кстати, в отравлении Ющенко такой же химик, которого мы тогда тоже установили", - добавил Наливайченко.

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Саморазоблачение ФСБ: