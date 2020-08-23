Экс-помощник президента Кореи рассказал, что происходит с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын / Reuters

Диктатор КНДР Ким Чен Ын впал в кому ‒ через несколько дней после того, как передал некоторые властные полномочия своей младшей сестре Ким Е Чжон и ближайшему окружению.

Об этом сообщает британский таблоид Mirror со ссылкой на слова Ким Дэ Чжун ‒ помощника бывшего президента Южной Кореи.

Ким Дэ Чжун заявил, что лидер КНДР находится в коме, и, по его мнению, сложившаяся ситуация будет означать катастрофу для страны.

"Полная структура преемственности не сформирована, поэтому Ким Е Чжон выдвигается на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться в течение длительного периода", ‒ утверждает он.

До того, несколько дней назад, сотрудники Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) объявила, что Ким Чен Ын, как и раньше, будет "иметь абсолютную власть", но постепенно начнет передавать свои полномочия Ким Е Чжон. По данным южнокорейских разведчиков, такие шаги со стороны диктатора назвали "снятие стресса".

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Напомним, о проблемах со здоровьем 36-летнего Ким Чен Ына впервые сообщалось весной. В 2020-м его видели на публике лишь несколько раз. Это и породило слухи о том, что он тяжело болен. Считалось, что "неудачная" операция на сердце для установки стента нанесла непоправимый вред его здоровью.

Тем не менее, через несколько месяцев, Ким Чен Ын появился на публике на церемонии открытия завода по производству удобрений в Сухоне.