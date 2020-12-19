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Экс-посол США в России объяснил, почему Байден не будет дружить с Путиным

19 декабря 2020, 14:48
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Трамп потратил много личного времени и энергии на личные отношения с Путиным. Байден этого делать не будет.

Джо Байден
Джо Байден не будет дружить с Путиным / Фото Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден после инаугурации не станет стремиться к дружбе с президентом Владимиром Путиным, заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Разумеется, будут некоторые изменения при президенте Байдене по сравнению с президентом Трампом. Во-первых, президент Байден не станет стремиться к дружбе с президентом Путиным. Трамп действительно хотел стать его другом. Он им, может, и стал, но это не сработало. Он потратил много личного времени и энергии на эти личные отношения. Байден этого делать не будет", - сказал Макфол в интервью Интерфаксу.

По словам бывшего дипломата, Байден будет больше говорить о демократии и правах человека в России, но и во многих странах, не только России. Президент Трамп этого не делал. Так что это тоже будет изменение.

"В-третьих, - и я думаю, это самое важное изменение, - Байден и его команда станут предпринимать больше усилий по развитию двусторонних отношений с соседними с Россией странами. Например, с Молдовой, Украиной, Грузией. Они будут гораздо более вовлечены, потому что у команды гораздо больше опыта, да и у самого Байдена много опыта в этих странах. Я сам ездил с президентом Байденом в Грузию, в Украину и в Молдову. Никакой другой президент США не бывал в этих странах. То есть в этом плане, безусловно, будут изменения", - добавил Макфол.

Отношения России и США – о чем сообщалось ранее:

  • 19 декабря Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сделал резкое высказывание в адрес России и президента Владимира Путина. В интервью, опубликованном на сайте правительства США, он заявил, что Россия входит в число врагов США. При этом Помпео уверен, что Путин является реальной угрозой для всех американцев, которые любят свободу.
  • 15 декабря глава Кремля Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Путин в своем послании пожелал избранному президенту США успехов и выразил уверенность, что Россия и Америка могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем.

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