Экс-премьер Италии и друг Путина Берлускони подхватил коронавирус

Сильвио Берлускони / УНИАН

В среду, 2 сентября, стало известно, что экс-премьер-министр Италии и один из самых богатых людей страны Сильвио Берлускони заразился китайским коронавирусом Covid-19.

Данную информацию официально подтвердили три источника — пресс-секретарь Берлускони, представители партии Вперед, Италя, лидером которой является политик и его личный медик Альберто Дзангрильо.

Врач сообщил, что болезнь у 84-летнего Берлускони протекает бессимптомно. Чувствует политик себя нормально. Тест на китайский коронавирус Covid-19 он решил сдать, поскольку беспокоится о своем здоровье и регулярно проходит всяческие обследования.

Пресс-секретарь партии добавил, что Берлускони находится со 2 сентября в самоизоляции у себя в особняке в Аркоре, Лобмардия (неподалеку от Милана). Он активно работает и помогает кандидатам от Forza Italia готовиться к выборам в местные органы власти, которые пройдут в стране в сентябре.

Берлускони был премьер-министром четыре раза в период с 1994 по 2011 год. Американский финансовый журнал Forbes оценивает капитал итальянского политика приблизительно в 6 млрд долларов США.

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Напомним, ранее Сильвио Берлускони на саммите в столице Хорватии, Загреб, получил банальную травму ‒ когда пытался сделать селфи и угодил в больницу.