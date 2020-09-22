Экс-вице-премьер РФ сказал, почему Навальный не погиб

Российского оппозиционера хотели убить, но не получилось, полагает бывший чиновник.
Бывший вице-премьер-министр Российской Федерации Альфред Кох полагает, что отравленный ядом класса Новичок оппозиционер Алексей Навальный не погиб, поскольку у российских специалистов руки "растут из одного места".
Навального хотели убить, рассказал экс-чиновник в интервью журналистке Алесе Бацман, пишет Гордон.
По словам собеседника, российские специалисты могут только невинных хватать и шантажировать бизнесменов, чтобы деньги вымогать, а сложные операции они уже в который раз проваливают.
"Почему не получилось (убить Навального – Ред.)? Потому что руки из одного места растут у наших специалистов… И слава богу, что у них руки из одного места растут…", – отметил Кох.
- Напомним, Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в Омске 20 августа, находился в реанимации и впал в кому.
- Потом оппозиционера отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
- После этого в правительстве Германии заявили, что Навального отравили ядом из группы Новичок. У оппозиционера утверждали, что к отравлению причастен президент России Владимир Путин.
Автор: Екатерина Присяжнюк