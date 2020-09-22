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Экс-вице-премьер России намекнул на серьезную угрозу жизни Навального

22 сентября 2020, 18:02

Бывший чиновник отметил, что политическое будущее Навального серьезно зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет.

Кох намекнул, что в России Навальному грозит смерть – Навальный новости сегодня
В России Алексею Навальному грозит смерть, намекнул Альфред Кох / Reuters

Бывший вице-премьер-министр России Альфред Кох считает, что политическое будущее оппозиционера Алексея Навального, который пережил отравление, серьезно зависит от того, какое решение он примет относительно возвращения на родину.

Политическое будущее оппозиционера серьезно зависит от того, решит он возвращаться в РФ или нет, рассказал экс-чиновник в интервью журналистке Алесе Бацман, которое опубликовал Гордон.

Собеседник намекнул, что в случае возвращения в Россию оппозиционеру грозит смерть.

"Серьезно (политическое будущее Навального – Ред.) зависит от того, решит он возвращаться или нет. Как он оценивает риски?.. А от мертвого Навального будет много пользы, если он вернется?..", – задался вопросом Кох.

  • Напомним, 20 августа Алексея Навального экстренного госпитализировали в Омске. Оппозиционер попал в реанимацию и впал в кому.
  • Позже политика самолетом отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
  • После этого в правительстве Германии заявили, что Навальный отравлен ядом из группы Новичок. У политика утверждали, что к отравлению причастен российский президент Владимир Путин.

Альфред Кох Алексей Навальный Навальный новости Навальный отравление
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