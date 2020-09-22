Эксперт дал прогноз, чем закончится скандал с утечкой данных об отмывании денег олигархами

Утечка данных FinCEN / BBC

Серьезных и значимых последствий после публикации финансовых документов FinCEN не будет – аналогично тому, как был и схлынул шум вокруг массива данных Panama Papers.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его мнению, единственное, что реально угрожает фигурантам в связи с данным скандалом ‒ штраф (и то ‒ лишь в том маловероятном случае, если факт отмывания денег будет доказан)

"Система отмывания денег существует и банки этим занимаются. А с учетом того, что сумма операций составляет 2 триллиона долларов, то уверен, что деньги и украинских, и российских олигархов – это лишь капля в море из тех денег. Единственное, что может ожидать фигурантов – штраф при условии того, что факт отмывания денег будет доказан", ‒ считает Загородний.

Тем не менее, эксперт считает, что публикации финансовых документов FinCEN могут всерьез ударить по российским олигархам ‒ особенно в условиях международного скандала, который возник после отравления политика-оппозиционера Алексея Навального.

"Последствия для фигурантов из России могут быть жестче, поскольку наказание для них может быть связано с делом Навального – то есть, если будут введены какие-то дополнительные санкции, то это может существенно отразиться на РФ. Потому что дело не в самом Навальном, а в том, что боевые отравляющие вещества свободно перемещают, что нарушает целый ряд конвенций и потому санкции могут быть серьезными как против российского политического руководства, так и против российских спецслужб, что может потянуть за собой арест активов, которыми они владеют", ‒ заявил Загородний.

Эксперт также убежден в том, что Белый дом уже много лед подряд пытается установить свою гегемонию на "рынке офшорных" зон.

"США ведет давнюю политику по уничтожению всех офшорных зон в мире, кроме своих. То, что в списке упоминаются английские и немецкие банки, связано с тем, что Великобритания, по сути, их конкурент, а для Германии – это некий привет из-за Северного потока-2, так как американцы серьезно настроены закрыть этот проект. Потому не исключено, что связь немецких банков с российским бизнесом была "засвечена" для того, чтобы иметь моральное право додавить немецкий бизнес за продвижение им российских интересов. А это, в свою очередь, повлечет за собой разрыв отношений с Германией, которая ранее благосклонно смотрела в сторону России", ‒ подытожил он.

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Утечка документов FinCEN - что было ранее: