Эксперт назвал фактор, при котором Россию ждет обвал экономики и долгий кризис

Россию ждет обвал экономики и долгий кризис - экперт / Reuters

Российскую экономику ожидает обвал по типу того, что был в 2014-м, когда инфляция в РФ достигла 11,36%.

Об этом в комментарии URA заявил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. По его словам, пессимистический сценарий в российской экономики возможен в случае, если на президентских выборах в США победит кандидат-"демократ" Джо Байден и проход в Сенат большого количества его однопартийцев.

Аналитик считает, что в случае прихода Демократической партии к власти, США начнут вводить новые, гораздо более жесткие санкции против России. "Я думаю, что в случае санкций мы получим опять двузначную инфляцию, как в 2014 году, но это уже будет надолго. Это не будет как тогда: один удар и шоковый год, потом какой-то отскок. Нет. Состояние кризиса будет перманентным", — заявил Голубовский.

Кроме того, аналитик ожидает, что в случае введения новых антироссийских санкций со стороны США, сразу начнется девальвация рубля.

"И, наверное, мы получим жесткий бюджет, соответственно спад доходов [населения - Главред] в реальном выражении продолжится за счет того, что бюджетникам не будут платить. Если дефицитный бюджет, бюджет нечем финансировать, бюджетникам платить не будут", — подытожил Голубовский.

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