УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт назвал фактор, при котором Россию ждет обвал экономики и долгий кризис

5 ноября 2020, 11:41

У финансового аналитика Дмитрия Голубовского довольно пессимистический сценарий развития экономики России.

Рубль
Россию ждет обвал экономики и долгий кризис - экперт / Reuters

Российскую экономику ожидает обвал по типу того, что был в 2014-м, когда инфляция в РФ достигла 11,36%.

Об этом в комментарии URA заявил финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. По его словам, пессимистический сценарий в российской экономики возможен в случае, если на президентских выборах в США победит кандидат-"демократ" Джо Байден и проход в Сенат большого количества его однопартийцев.

Аналитик считает, что в случае прихода Демократической партии к власти, США начнут вводить новые, гораздо более жесткие санкции против России. "Я думаю, что в случае санкций мы получим опять двузначную инфляцию, как в 2014 году, но это уже будет надолго. Это не будет как тогда: один удар и шоковый год, потом какой-то отскок. Нет. Состояние кризиса будет перманентным", — заявил Голубовский.

Кроме того, аналитик ожидает, что в случае введения новых антироссийских санкций со стороны США, сразу начнется девальвация рубля.

"И, наверное, мы получим жесткий бюджет, соответственно спад доходов [населения - Главред] в реальном выражении продолжится за счет того, что бюджетникам не будут платить. Если дефицитный бюджет, бюджет нечем финансировать, бюджетникам платить не будут", — подытожил Голубовский.

Читайте такжеЭксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России

Новости России - что было ранее:

  • Президент РФ Владимир Путин заявлял, что последствия кризиса, которій вызван пандемией COVID-19, еще впереди.
  • Он отметил, что серьезной проблемой как для других стран, так и для России является катастрофический рост безработицы.
новости России кризисс российская экономика выборы в США
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт назвал фактор, при котором Россию ждет обвал экономики и долгий кризис». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:17
Alyosha рассказала жуткую историю об изнасиловании
11:56
У Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на Донбассе Видео
11:50
США охватили массовые протесты и погромы: задержаны десятки человек Фото Видео
11:43
Подсчет голосов на выборах в США затягивается: в чем причина Видео
11:41
Эксперт назвал фактор, при котором Россию ждет обвал экономики и долгий кризис
Реклама
11:32
Скандальный нардеп Юрченко схлопотал по шее у Рады Видео
11:30
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
11:20
Впервые в истории: уроженка Украины из партии Трампа избрана в Конгресс
11:19
Коронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие Видео
11:07
В Карабахе обвинили Азербайджан в обстрелах тяжелой артиллерией по городам
11:06
Оля Полякова спела на фестивале PaRus с Киркоровым
10:54
Украинцев без масок будут наказывать: названы условия и сумма штрафа Видео
10:36
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
10:27
Профильный комитет Рады одобрил законопроект Зеленского об отставке судей КСУ
10:25
Карантин в Украине усилят: названы дополнительные ограничения Видео
10:17
Украина под рукой у США выгодна любому американскому президенту мнение
10:16
Из-за коронавируса в Минздраве приготовили нововведение для пенсионеров
10:12
Лечение коронавируса: врач назвал период, в который запрещены антибиотики Видео
09:50
В МИД объяснили, грозит ли Украине полная потеря безвиза Видео
09:44
Демилитаризация и выборы: Кравчук раскрыл детали плана по завершению войны на Донбассе
Реклама
09:37
Эксперт спрогнозировал, как выборы в США повлияют на Украину
09:27
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
09:24
Слабый иммунитет и головные боли: что стресс может сотворить с организмом Видео
09:20
Зеленскому настала пора разгонять грантососов-"антикоррупционеров" мнение
09:11
В Мичигане огрызнулись на иск Трампа о пересчете голосов
08:57
"Коронавирус и грипп боятся": врач развеял миф о вирусах Видео
08:43
Пенсии для украинцев: в ПФУ объяснили, можно ли получать сразу две надбавки
08:28
Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: почти тысяча зараженных за сутки Видео
08:22
Новые рекорды COVID-19: коронавирус в Украине заразил почти 10 тысяч человек за сутки Видео
08:16
Кива разозлился и пригрозил Зеленскому импичментом
08:12
Привет от предшественников: почему возник и кому выгоден политико-правовой кризис в Украине мнение
07:59
В Украине введут карантин выходного дня: Степанов раскрыл детали Видео
07:35
Почему не объявляют результаты выборов президента США: названа причина Видео
07:03
Штаб Трампа собрался судиться уже с тремя штатами из-за подсчета голосов
07:01
"Вооружена и готова": экс-Nikita сверкнула грудью на развратном фото
06:59
Какой выход есть у Зеленского из ситуации с КС мнение
06:29
Соблазнительные колготки из 80-х вернулись в моду на осень-зиму: фото Фото Видео
06:04
Hulu отменил сериал Касл-Рок после 2 успешных сезонов
05:55
Астролог рассказал, когда ждать досрочных парламентских выборов
05:35
Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве оценили вероятность сценария Видео
Реклама
05:32
"Коронавирус в Украине разбушуется": астролог предупредил о переполненных больницах Видео
05:05
Как отрастить бороду быстро и дешево: лучшие советы Видео
05:03
В Слуге народа призвали Зеленского к роспуску Верховной Рады Видео
04:42
Ученые установили, от чего зависит опасность заражения людей COVID-19
04:19
Далеко не два метра: на какое расстояние от больного "отлетает" COVID-19
03:55
Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото Фото
03:42
Кабмин из COVID-фонда выделил еще 1 миллиард: на что потратят деньги Видео
03:05
Авторы Days Gone рассказали об особенностях версии игры для PS5 Видео
02:39
"*бусь с папиками": Морозюк без белья показала крошечные соски
01:47
Тяжелый график - женщина изменяла занятому на работе мужу с сотнями мужчин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять