Эксперт назвал причину массовых беспорядков в США из-за Трампа

У Трампа есть значительная поддержка населения / GettyImages

Протесты сторонников Дональда Трампа в США из-за итогов голосования на выборах президента были вполне прогнозируемы. В результате Демократическая партия получила определенные выгоды.

Об этом заявил эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев в эфире канала Украина 24.

По его словам, те проценты, которые Трамп набрал во время выборов, довольно четко показали, что у него есть значительная поддержка населения — около 49,5%.

"Поэтому было сложно спрогнозировать, что ситуация наберет такие обороты, но противостояние на улицах и масштабное влияние улицы на американскую политику — это было прогнозируемо, и Трамп воспользовался этой ситуацией", — отметил Краев.

"У нас почему-то есть ложное понимание того, что якобы Дональд Трамп уходит с должности, и все, что с ним связано, заканчивается. Якобы американская система пережила легкую лихорадку. На самом деле Джо Байдену придется работать в мире, который создал Дональд Трамп", — добавил он.

При этом, по его мнению, протесты оказались выгодны Демократической партии.

"Демократы воспользовались ситуацией не только в пользу Байдена. Им на руку сыграл последний день сенатских выборов в Джорджии. Вчера объявили результаты, и оба места в Сенате от Джорджии заняли демократы. Фактически, если бы не было этих беспорядков, то можно было бы ждать судебных процессов, оспаривания результатов, пересчета голосов и так далее. Но после такого короткого, но интенсивного кризиса я сомневаюсь, что кто-то будет ставить под сомнение это голосование", — считает Краев.

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