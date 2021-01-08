Эксперт назвал причину массовых беспорядков в США из-за Трампа

Джо Байдену придется работать в мире, который создал Дональд Трамп.
Протесты сторонников Дональда Трампа в США из-за итогов голосования на выборах президента были вполне прогнозируемы. В результате Демократическая партия получила определенные выгоды.
Об этом заявил эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев в эфире канала Украина 24.
По его словам, те проценты, которые Трамп набрал во время выборов, довольно четко показали, что у него есть значительная поддержка населения — около 49,5%.
"Поэтому было сложно спрогнозировать, что ситуация наберет такие обороты, но противостояние на улицах и масштабное влияние улицы на американскую политику — это было прогнозируемо, и Трамп воспользовался этой ситуацией", — отметил Краев.
"У нас почему-то есть ложное понимание того, что якобы Дональд Трамп уходит с должности, и все, что с ним связано, заканчивается. Якобы американская система пережила легкую лихорадку. На самом деле Джо Байдену придется работать в мире, который создал Дональд Трамп", — добавил он.
При этом, по его мнению, протесты оказались выгодны Демократической партии.
"Демократы воспользовались ситуацией не только в пользу Байдена. Им на руку сыграл последний день сенатских выборов в Джорджии. Вчера объявили результаты, и оба места в Сенате от Джорджии заняли демократы. Фактически, если бы не было этих беспорядков, то можно было бы ждать судебных процессов, оспаривания результатов, пересчета голосов и так далее. Но после такого короткого, но интенсивного кризиса я сомневаюсь, что кто-то будет ставить под сомнение это голосование", — считает Краев.
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Протесты в США - последние новости:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли четыре человека. Кроме того, по меньшей мере 14 сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона, не протестами, а мятежом.
- Члены правительства США начали обсуждать возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа от власти и передачу полномочий вице-президенту Майку Пенсу. В частности, члены кабинета Трампа предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США.
- Еще один вариант – импичмент. Член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что уже начала готовить документы для инициирования этой процедуры.
- В ночь на 7 января на фоне массовых беспорядков Конгресс США все же закончил подсчет голосов Коллегии выборщиков, которые проголосовали на президентских выборах. Решением Конгресса была утверждена победа кандидата от демократов Джо Байдена.
- Действующий глава Белого дома Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление после утверждения Байдена новым президентом США.