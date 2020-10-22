Эксперт назвал причину вспышки войны в Нагорном Карабахе

Ереван за 30 лет не смог понять позицию Баку по Нагорному Карабаху, утверждает Фикрет Садыхов.
Война в Нагорном Карабахе вспыхнула с новой силой из-за нежелания Армении пойти на урегулирование конфликта в соответствии Мадридскими принципами, согласно которым армянские войска должны покинуть 7 оккупированных азербайджанских районов вокруг Карабаха на основании резолюции Совбеза ООН от 1993 года.
Об этом заявил азербайджанский политолог и дипломат Фикрет Садыхов в комментарии изданию Sputnik Азербайджан.
По его словам, Ереван проигнорировал упомянутые ранее азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым базовые принципы урегулирования конфликта.
Как отмечает Фикрет Садыков, Алиев говорил о так называемых Мадридских принципах. Речь идет о том, что войска Армении должны покинуть 7 захваченных азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха в соответствии с международным законодательством.Читайте такжеАлиев оценил вероятность полномасштабной войны Азербайджана с Арменией
"Последнее предложение – мадридский вариант урегулирования этой проблемы – заключался в том, что армянские войска покидают все семь оккупированных азербайджанских районов в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН от 1993 года", - сказал политолог.
Согласно договоренностям, в деоккупированные районы возвращаются азербайджанские беженцы, после чего начинается диалог об определении статуса Нагорного Карабаха в составе Азербайджана с учетом мнения вернувшихся вынужденных переселенцев.
Однако Армения, как утверждает эксперт, приняла решение нарушить ранее установленные договоренности.
"Но Армения отвергла все это и пошла на провокации, вроде "инаугурации" в Шуше и предложений перевести туда парламент так называемой "НКР". Кроме этого, туда стали привозить семьи из Ближнего Востока", - подчеркнул Садыхов.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в районе Нагорного Карабаха обострился утром, 27 сентября. Стороны выдвинули обоюдоострые обвинения в нарушении режима прекращения огня, после чего в Азербайджане объявили о начале контрнаступательной операции.
- 21 октября третий президент Армении Серж Саргсян заявил, что Баку не удастся взять под свой контроль все территории Нагорного Карабаха военным путем. Единственным выходом из ситуации он видит переговоры с участием международных посредников. Прямые переговоры с Алиевым не дадут результата – Азербайджан не намерен признавать независимость Нагорного Карабаха.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что вопрос суверенитета НКР является красной линией для Баку. Азербайджанская сторона не пойдет на этот шаг ни при каких обстоятельствах.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в данный момент Ереван не видит перспектив мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и призвал армян формировать отряды самообороны.