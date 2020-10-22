Эксперт назвал причину вспышки войны в Нагорном Карабахе

Армения отвергла договоренности о передаче Азербайджану 7 районов вокруг Нагорного Карабаха - эксперт / Reuters

Война в Нагорном Карабахе вспыхнула с новой силой из-за нежелания Армении пойти на урегулирование конфликта в соответствии Мадридскими принципами, согласно которым армянские войска должны покинуть 7 оккупированных азербайджанских районов вокруг Карабаха на основании резолюции Совбеза ООН от 1993 года.

Об этом заявил азербайджанский политолог и дипломат Фикрет Садыхов в комментарии изданию Sputnik Азербайджан.

По его словам, Ереван проигнорировал упомянутые ранее азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым базовые принципы урегулирования конфликта.

Как отмечает Фикрет Садыков, Алиев говорил о так называемых Мадридских принципах. Речь идет о том, что войска Армении должны покинуть 7 захваченных азербайджанских районов вокруг Нагорного Карабаха в соответствии с международным законодательством.Читайте такжеАлиев оценил вероятность полномасштабной войны Азербайджана с Арменией

"Последнее предложение – мадридский вариант урегулирования этой проблемы – заключался в том, что армянские войска покидают все семь оккупированных азербайджанских районов в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН от 1993 года", - сказал политолог.

Согласно договоренностям, в деоккупированные районы возвращаются азербайджанские беженцы, после чего начинается диалог об определении статуса Нагорного Карабаха в составе Азербайджана с учетом мнения вернувшихся вынужденных переселенцев.

Однако Армения, как утверждает эксперт, приняла решение нарушить ранее установленные договоренности.

"Но Армения отвергла все это и пошла на провокации, вроде "инаугурации" в Шуше и предложений перевести туда парламент так называемой "НКР". Кроме этого, туда стали привозить семьи из Ближнего Востока", - подчеркнул Садыхов.

Конфликт в Нагорном Карабахе