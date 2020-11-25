Эксперт объяснил, какие уроки Украина должна извлечь из войны в Карабахе / Reuters

Война между Азербайджаном и Арменией, которая закончилась подписанием трехстороннего договора, может дать несколько важных уроков для украинских политиков.

Такое мнение в статье на Аtlantic Сouncil высказал британо-канадский политолог Тарас Кузьо. По его мнению, украинские политики, которые ищут решения по урегулированию конфликта на Донбассе и возврата аннексированного Крыма, могут их почерпнуть из конфликта в Нагорном Карабахе.

Кузьо отметил, что основой для военной победы Азербайджана стало не только превосходство в стратегии и военной составляющей, но и в крепкой экономике страны. Эксперт напомнил, что в начале 1990-х годов, когда Азербайджан и Армения начали военный конфликт в Карабахе, обе были бедными постсоветскими странами. Однако за минувшую четверть века экономические пути обеих стран резко разошлись.

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Армения пыталась построить современную экономику, а Азербайджан, в свою очередь, придерживался политики широкого международного экономического сотрудничества и внедрял новейшие технологии. Более того, страна построила стратегические трубопроводы нового поколения и систематически модернизировала свою нефтяную инфраструктуру.

Эта национальная модернизация и принесла дивиденды. К 2010 году добыча нефти на подконтрольных Баку месторождениях выросла более чем в пять раз по сравнению с серединой 1990-х годов.

"Любая успешная военная кампания должна подкрепляться экономическим превосходством. В случае с Азербайджаном стране потребовалось около четверти века, чтобы извлечь уроки из своего болезненного поражения в 1994 году, модернизировать свою экономику, сформировать прочную сеть региональных союзов и затем в конечном итоге нанести решительный ответный удар",— подытожил Кузьо.

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