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Эксперт объяснил, почему избрание Байдена уничтожит режим Путина

5 октября 2020, 03:05

Байден еще не выиграл выборы президента США, а экономика России уже столкнулась со сложностями, уверяет Иван Яковина.

Путин
Путин недоволен президентскими рейтингами в США - журналист / Reuters

В Кремле разочарованы публикацией новых президентских рейтингов в США, которые указывают на возможное поражение Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства. Экономика России напрямую зависит от результатов американского избирательного процесса. Правящий режим России может серьезно пострадать в случае победы Джо Байдена.

Об этом заявил журналист Иван Яковина в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, после того как стало известно о заболевании Трампа Covid-19, шансы Байдена на победу в американские выборах резко взлетели на 10% - до 67%. Такая ситуация явно не идет на пользу России.

"Особенно досадно сейчас российскому руководству и лично Путину, которые вложили немало денег и усилий в победу своего протеже, то есть Трампа. Он еще не проиграл, а российская экономика уже испытывает сложности", - отметил журналист.

Яковина акцентировал внимание на наблюдениях Bloomberg, согласно которым экономика России сейчас зависит не от стоимости энергоносителей, а от президентских рейтингов в Америке. Если Трамп проиграет, а Байден – победит, российский правящий режим может прекратить своей существование.Читайте такжеУ Путина боятся поражения Трампа и готовятся к новому конфликту с США – Bloomberg

"Агентство Bloomberg подметило особенность поведения российского рубля. Ранее колебания российской валюты зависели от колебания цены на нефть. Но в последнее время курс российской валюты во многом зависит от шансов Байдена на победу на выборах. Сейчас даже сам Путин понимает, что избрание Байдена на пост президента США означает скорую гибель режима самого Путина", - подчеркнул Иван Яковина.

Выборы президента США

  • Выборы американского главы государства назначены на 3 ноября 2020 года. Фаворитами избирательной гонки являются кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий президент, "республиканец" Дональд Трамп.
  • Согласно результатам опроса информационного агентства Reuters, разрыв между Байденом и Трампом за 30 дней до выборов составляет 10% в пользу "демократа". Байдена готовы поддержать 51% респондентов. За Трампа могут отдать свои голоса 41% американских избирателей.
  • 2 октября стало известно, что Дональд Трамп заразился коронавирусом. Инфекцию обнаружили и у его жены Мелании.
  • В прессе сообщали, что Трампа из-за заболевания Covid-19 подключали к кислороду.
  • Как заверили в Белом доме, Трамп плохо себя чувствовал, однако сейчас состояние его здоровья стабилизировалось.

Выборы президента США-2020 Дональд Трамп Владимир Путин новости России
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