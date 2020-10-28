Эксперт объяснил, почему Путин не поможет Армении в Нагорном Карабахе

Путин не пойдет на войну с Эрдоганом в Нагорном Карабахе - журналист/ Reuters

Россия не будет поддерживать Армению в конфликте Еревана с Баку в Нагорном Карабахе. Президент РФ Владимир Путин негативно относится к армянскому премьеру Николу Пашиняну и не готов противостоять президенту Турции Реджепу Эрдогану, который стоит за Азербайджаном.

Об этом заявил российский журналист Игорь Яковенко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в Москве делают нейтральные заявления в отношении Армении и Азербайджана. Однако Ереван состоит в ОДКБ, и в ситуации, когда азербайджанские снаряды попадают на территорию Армянской республики, у России есть формальные основания для оказания армянам помощи. Однако в Кремле не готовы сделать такой шаг.

Причиной тому, как полагает журналист, является отношение Путина к власти Пашиняна в Армении, которую Москва не воспринимает

"Почему Путин ни при каких обстоятельствах не будет этого делать? По очень простой причине — потому что да, Армения формально связана больше с Россией, чем Азербайджан, но есть другая сторона вопроса. Пашинян для Путина — это нечто совершенно непристойное, его официально на госканалах называют "соросенком". Это продукт цветной революции, которой Путин боится как огня", - добавил журналист.Читайте такжеЭрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху

Среди двух других причин – фактор режима Алиева в Азербайджане и роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. Правление Ильхама Алиева в политическом плане Путину является более понятным. При этом немаловажный момент – это поддержка военной операции Баку со стороны Турции.

"Если брать политическую суть режима, то режим Алиева Путину ближе, чем режим Пашиняна. Ну и последнее, самое главное — что за Азербайджаном стоит Эрдоган, который на сегодняшний момент является любимым оппонентом Путина, так как это два человека, которые хотят открутить время назад — один возрождает Османскую империю, второй пытается воссоздать то ли Советский Союз, то ли Российскую империю", - подчеркнул Игорь Яковенко.

Позиция России по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе