Эксперт объяснил, почему Путин не поможет Армении в Нагорном Карабахе

У России есть формальный повод оказать Армении помощь в рамках договора ОДКБ, считает Игорь Яковенко.
Россия не будет поддерживать Армению в конфликте Еревана с Баку в Нагорном Карабахе. Президент РФ Владимир Путин негативно относится к армянскому премьеру Николу Пашиняну и не готов противостоять президенту Турции Реджепу Эрдогану, который стоит за Азербайджаном.
Об этом заявил российский журналист Игорь Яковенко в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, в Москве делают нейтральные заявления в отношении Армении и Азербайджана. Однако Ереван состоит в ОДКБ, и в ситуации, когда азербайджанские снаряды попадают на территорию Армянской республики, у России есть формальные основания для оказания армянам помощи. Однако в Кремле не готовы сделать такой шаг.
Причиной тому, как полагает журналист, является отношение Путина к власти Пашиняна в Армении, которую Москва не воспринимает
"Почему Путин ни при каких обстоятельствах не будет этого делать? По очень простой причине — потому что да, Армения формально связана больше с Россией, чем Азербайджан, но есть другая сторона вопроса. Пашинян для Путина — это нечто совершенно непристойное, его официально на госканалах называют "соросенком". Это продукт цветной революции, которой Путин боится как огня", - добавил журналист.Читайте такжеЭрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху
Среди двух других причин – фактор режима Алиева в Азербайджане и роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе. Правление Ильхама Алиева в политическом плане Путину является более понятным. При этом немаловажный момент – это поддержка военной операции Баку со стороны Турции.
"Если брать политическую суть режима, то режим Алиева Путину ближе, чем режим Пашиняна. Ну и последнее, самое главное — что за Азербайджаном стоит Эрдоган, который на сегодняшний момент является любимым оппонентом Путина, так как это два человека, которые хотят открутить время назад — один возрождает Османскую империю, второй пытается воссоздать то ли Советский Союз, то ли Российскую империю", - подчеркнул Игорь Яковенко.
Позиция России по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе
- Россия является одной из стран-гарантов урегулирования армяно-азербайджанского вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе, наряду с США и Францией.
- 1 октября Вашингтон, Париж и Москва выпустили совместное заявление, в котором призвали Баку и Ереван немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.
- Президент России Владимир Путин заверил, что Москва выполняет свои обязанности перед Ереваном по линии ОДКБ, однако подчеркнул отсутствие таких обязательство со стороны россиян по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе.
- Депутат Госдумы РФ Константин Затулин допустил военную помощь Армении в виде десантной операции на территории армянского государства.
- В ОДКБ не исключили возможности ввода войск в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Однако для этого организации нужен мандат Совбеза ООН и согласие со стороны Армении и Азербайджана.