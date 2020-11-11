Эксперт объяснил, почему Россия не допустит свержения Пашиняна в Армении

Россия обеспечит правление Пашиняна, так как его подпись стоит в соглашении по Нагорному Карабаху - эксперт / Reuters

Азербайджан одержал победу в войне с Арменией за Нагорный Карабах, поэтому договоренности о прекращении военных действий подписаны на условиях Баку. Однако Россия фактически гарантировала выполнение Ереваном своих обязательств перед азербайджанской стороной, поэтому Москва попытается продлить правление армянского премьера Никола Пашиняна, который подписал данные соглашения.

Об этом заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире телеканала Украина 24, комментируя окончание боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, победа Азербайджана в войне является очевидной, поэтому здесь речь идет не о перемирии, а о договоре по завершению войны.

"Есть определенные условия, на которых завершается война, и эти условия соответствуют азербайджанской позиции и тем стремлением, которые высказывал лидер Азербайджана Ильхам Алиев в начале этого военного конфликта", - отметил эксперт.

Аналитик акцентировал внимание на том, что Москва, выступившая посредником в данном конфликте, является гарантом соблюдения Арменией своих обязательств. Следовательно, Россия заинтересована в том, чтобы главой армянского правительства по-прежнему оставался Никол Пашинян, который подписал соглашение по Нагорному Карабаху.Читайте такжеПутин в Нагорном Карабахе обыграл всех

"Россия ответственна, в том числе за состояние и ситуацию в самой Армении и за то, чтобы Никол Пашинян оставался в должности, поскольку он как подписант этого соглашения сейчас очень важная фигура... Он оказывается в ситуации, когда именно Россия будет обеспечивать его правление хотя бы на время", - подчеркнул Семиволос.

Конфликт в Нагорном Карабахе