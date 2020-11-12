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Эксперт объяснил, почему Россия разгромно проиграла войну в Нагорном Карабахе

12 ноября 2020, 03:13

Россия в Нагорном Карабахе фактически оказалась в ловушке, полагает Владимир Воля.

Карабах,войн
Турция очертила границы влияния России на Южном Кавказе - эксперт/ Reuters

Россия потерпела разгромное геополитическое поражение по итогам завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе. Москва не смогла защитить Ереван от Анкары и Баку, а президент Турции Реджеп Эрдоган фактически подвел черту под российским влиянием на Южном Кавказе.

Об этом заявил политолог Владимир Воля в эфире телеканала Украина 24, комментируя итоги нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, за всеми разговорами о формате сотрудничества России и Турции по вопросам Нагорного Карабаха скрывается "грандиозное геополитическое поражение России на Южном Кавказе". Причиной тому является неспособность россиян отстоять позицию своего союзника – Армении, которая была вынуждена подписать итоговое соглашение.

"Сейчас говорят, что Россия увеличила свое присутствие. А что дает это присутствие российских миротворцев, если от этого Карабаха две трети потеряны армянами? Азербайджанцы забрали сами, а треть уже отдали России", - отметил эксперт.

Аналитик считает, что Армения разочаровалась в России, которая теперь старается не упоминать о роли Турции, чтобы не спровоцировать разговоры о капитуляции Москвы перед Анкарой. Россияне оказались не способными вмешаться в нагорно-карабахский конфликт, вследствие чего оказались в ловушке. Конфликтом в Нагорном Карабахе Турция очертила границы влияния России на Южном Кавказе.Читайте такжеПутин просил не унижать Пашиняна: Алиев рассказал детали переговоров по Карабаху

"Армяне разочаровались в России как союзнике, который отказался помочь, потому что русские оказались бессильными. Они не могли вторгнуться на территорию, которая по международному статусу принадлежит Азербайджану, который является важным партнером России по нефтегазовым делам, другим бизнесовым делам. То есть Россия оказалась в ловушке. И фактически мы увидели, что Эрдоган руками Азербайджана на земле провел черту для российского влияния на Южном Кавказе, когда азербайджанцы просто начали наступление", - подчеркнул Владимир Воля.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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