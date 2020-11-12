Эксперт объяснил, почему Россия разгромно проиграла войну в Нагорном Карабахе

Россия в Нагорном Карабахе фактически оказалась в ловушке, полагает Владимир Воля.
Россия потерпела разгромное геополитическое поражение по итогам завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе. Москва не смогла защитить Ереван от Анкары и Баку, а президент Турции Реджеп Эрдоган фактически подвел черту под российским влиянием на Южном Кавказе.
Об этом заявил политолог Владимир Воля в эфире телеканала Украина 24, комментируя итоги нагорно-карабахского конфликта.
По его словам, за всеми разговорами о формате сотрудничества России и Турции по вопросам Нагорного Карабаха скрывается "грандиозное геополитическое поражение России на Южном Кавказе". Причиной тому является неспособность россиян отстоять позицию своего союзника – Армении, которая была вынуждена подписать итоговое соглашение.
"Сейчас говорят, что Россия увеличила свое присутствие. А что дает это присутствие российских миротворцев, если от этого Карабаха две трети потеряны армянами? Азербайджанцы забрали сами, а треть уже отдали России", - отметил эксперт.
Аналитик считает, что Армения разочаровалась в России, которая теперь старается не упоминать о роли Турции, чтобы не спровоцировать разговоры о капитуляции Москвы перед Анкарой. Россияне оказались не способными вмешаться в нагорно-карабахский конфликт, вследствие чего оказались в ловушке. Конфликтом в Нагорном Карабахе Турция очертила границы влияния России на Южном Кавказе.Читайте такжеПутин просил не унижать Пашиняна: Алиев рассказал детали переговоров по Карабаху
"Армяне разочаровались в России как союзнике, который отказался помочь, потому что русские оказались бессильными. Они не могли вторгнуться на территорию, которая по международному статусу принадлежит Азербайджану, который является важным партнером России по нефтегазовым делам, другим бизнесовым делам. То есть Россия оказалась в ловушке. И фактически мы увидели, что Эрдоган руками Азербайджана на земле провел черту для российского влияния на Южном Кавказе, когда азербайджанцы просто начали наступление", - подчеркнул Владимир Воля.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- В понедельник, 9 ноября, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об окончании военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения должна вывести свои войска с данной территории и передать под контроль Баку ряд районов. На линии разграничения и у Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы.
- Как утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван вынужден был подписать это соглашение во избежание еще более масштабного поражения в военном конфликте.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что договоренности соответствуют интересам Баку и ожидает вывода армянских войск из Карабаха до конца ноября.