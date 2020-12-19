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Эксперт объяснил, почему Трамп похож на Лукашенко

19 декабря 2020, 03:01
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Поведение такого типа личностей, как Трамп или Лукашенко, продиктовано рядом факторов, считает Виктор Рыбаченко.

Дональд Трамп
Трамп не хочет возвращаться в бизнес, который ему уже надоел - эксперт / Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп обладает авторитарным мышлением и составом психики, чем обусловлено его поведение в связи с поражением на американских выборах. К таким людям плохо применимы рациональные аргументы, так как они слышат только себя. В этом американский президент похож на белорусского главу государства Александра Лукашенко.

Об этом заявил психолог Виктор Рыбаченко в эфире телеканала Украина 24, комментируя информацию о том, что Трамп не намерен покидать Белый дом даже в день инаугурации нового президента Джо Байдена.

По его словам, с точки зрения психологии поведение Трампа аргументировано определенными факторами. По типу телосложения политик является атлетиком – таким людям свойственно стремление к власти и героическим жестам. Личности такого типа являются авторитарными с соответствующим типом мышления и психики.

"Трамп за эти годы сжился с должностью первого человека Америки, а может, и мира. И как ему теперь отступать, идти в бизнес, который ему за всю жизнь надоел? Поэтому у него все дыбом стало, он не хочет и не покинет", - считает Рыбаченко.

Психолог акцентировал внимание на том, что авторитарные личности сосредоточены на собственных эмоциях и плохо воспринимают аргументы. Поэтому Трамп, как и Лукашенко, не может услышать аргументы по поводу того, что нужно признать поражение и уйти.Читайте такжеТрамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление

"А тех советников, которые ему говорят — господин Трамп, не сопротивляйтесь, не позорьтесь, идите себе — он не может услышать. Такой человек не может смириться с поражением — в этом по типажу он похож на Лукашенко", - подчеркнул Виктор Рыбаченко.

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