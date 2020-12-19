Эксперт объяснил, почему Трамп похож на Лукашенко

Поведение такого типа личностей, как Трамп или Лукашенко, продиктовано рядом факторов, считает Виктор Рыбаченко.
Президент США Дональд Трамп обладает авторитарным мышлением и составом психики, чем обусловлено его поведение в связи с поражением на американских выборах. К таким людям плохо применимы рациональные аргументы, так как они слышат только себя. В этом американский президент похож на белорусского главу государства Александра Лукашенко.
Об этом заявил психолог Виктор Рыбаченко в эфире телеканала Украина 24, комментируя информацию о том, что Трамп не намерен покидать Белый дом даже в день инаугурации нового президента Джо Байдена.
По его словам, с точки зрения психологии поведение Трампа аргументировано определенными факторами. По типу телосложения политик является атлетиком – таким людям свойственно стремление к власти и героическим жестам. Личности такого типа являются авторитарными с соответствующим типом мышления и психики.
"Трамп за эти годы сжился с должностью первого человека Америки, а может, и мира. И как ему теперь отступать, идти в бизнес, который ему за всю жизнь надоел? Поэтому у него все дыбом стало, он не хочет и не покинет", - считает Рыбаченко.
Психолог акцентировал внимание на том, что авторитарные личности сосредоточены на собственных эмоциях и плохо воспринимают аргументы. Поэтому Трамп, как и Лукашенко, не может услышать аргументы по поводу того, что нужно признать поражение и уйти.Читайте такжеТрамп отдаст власть Байдену: в Белом доме сделали заявление
"А тех советников, которые ему говорят — господин Трамп, не сопротивляйтесь, не позорьтесь, идите себе — он не может услышать. Такой человек не может смириться с поражением — в этом по типажу он похож на Лукашенко", - подчеркнул Виктор Рыбаченко.
Дональд Трамп новости
- Действующий президент США Дональд Трамп 27 ноября заявил, что он передаст власть новоизбранному главе государства Джо Байдену только в том случае, если демократы докажут честное получение Байденом 80 миллионов голосов на выборах.
- После официального подтверждения коллегией выборщиков победы Джо Байдена, глава государства Дональд Трамп снова сделал заявление о подтасовках на выборах.
- Журналисты CNN 17 декабря рассказали о том, что в моменты отчаяния Трамп обещает своим советникам не покидать Белый дом даже в день инаугурации Байдена. Политик допускает, что его могут вывести из резиденции президента США.