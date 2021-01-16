Эксперт объяснил, почему Трампа забанили в соцсетях

Аккаунты Трампа в социальных сетях следовало заблокировать из-за нарушений - эксперт / Фото Reuters

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа были заблокированы на законных основаниях, так как соцсети несут ответственность за модерацию контента, а в учетных записях политика фиксировалось множество ложной и непроверенной информации.

Как рассказал в эфире телеканала Украина 24 эксперт по вопросам международной информации Артур Колдомасов, американское и украинское законодательство предусматривает ряд правил, согласно которым социальные сети несут ответственность за опубликованный контент.

"По американскому законодательству, которое действует и в Украине сейчас, так как большинство соцсетей действуют по американскому законодательству, эти платформы как раз и должны регулировать и модерировать контент. Вся ответственность возлагается на них, и они делают то, что должны делать в соответствии с законодательством", - заверил аналитик.

По его словам, большинство экспертов придерживаются точки зрения о том, что аккаунты 45-го президента США давно нужно было заблокировать. В них содержится большое количество неправдивой информации, среди которой – сведения о COVID-19 и выборах.Читайте такжеИнформационный удар по президенту: эксперт рассказал, как Трампу объявили войну

"Большинство экспертов считает, что это надо было сделать еще раньше, так как в Twitterе господина Трампа было много ложной информации по ковиду, по выборам, много дезинформации и фейков. Сейчас эти записи привели к угрозе нацбезопасности. Сейчас соцсети поняли, что допустили это, и просто должны на это отреагировать", - подчеркнул Колдомасов.

Блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях