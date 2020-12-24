Эксперт объяснил, почему Трампу угрожает уголовная ответственность в США

Трамп вскоре потеряет президентский иммунитет, после чего его могут привлечь к ответственности - эксперт / Скриншот YouTube

Действующий президент США Дональд Трамп после официального окончания своей президентской каденции может быть привлечен к уголовной ответственности по обвинению в многочисленных злоупотреблениях властью. После ухода с поста главы государства иммунитета у него больше не будет.

Об этом заявил специалист по вопросам американской политики, политолог Владислав Фарапонов в эфире телеканала Украина 24, комментируя расследования прессой злоупотреблений Дональда Трампа.

По его словам, существует вероятность, согласно которой Трампа могут привлечь к уголовной ответственности. Речь идет, в том числе, и о расследовании The New York Times о его злоупотреблениях, которое появилось перед выборами.

Как указал эксперт, серьезные расследования в США проводятся тайно от прессы – соратников Трампа арестовывали уже по итогам проведенных мероприятий. Самого политика могут привлечь к ответственности, так как он лишится президентского иммунитета.Читайте такжеБайден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа

"Когда он перестанет быть президентом, он потеряет иммунитет, который не позволяет привлекать к ответственности", - подчеркнул Фарапонов.

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