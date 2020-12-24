Эксперт объяснил, почему Трампу угрожает уголовная ответственность в США

Масштабные расследований в США проходят в тайне от СМИ, утверждает Владислав Фарапонов.
Действующий президент США Дональд Трамп после официального окончания своей президентской каденции может быть привлечен к уголовной ответственности по обвинению в многочисленных злоупотреблениях властью. После ухода с поста главы государства иммунитета у него больше не будет.
Об этом заявил специалист по вопросам американской политики, политолог Владислав Фарапонов в эфире телеканала Украина 24, комментируя расследования прессой злоупотреблений Дональда Трампа.
По его словам, существует вероятность, согласно которой Трампа могут привлечь к уголовной ответственности. Речь идет, в том числе, и о расследовании The New York Times о его злоупотреблениях, которое появилось перед выборами.
Как указал эксперт, серьезные расследования в США проводятся тайно от прессы – соратников Трампа арестовывали уже по итогам проведенных мероприятий. Самого политика могут привлечь к ответственности, так как он лишится президентского иммунитета.Читайте такжеБайден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа
"Когда он перестанет быть президентом, он потеряет иммунитет, который не позволяет привлекать к ответственности", - подчеркнул Фарапонов.
Дональд Трамп новости
- Коллегия выборщиков США 15 декабря официально признала Джо Байдена победителем президентских выборов. За него отдали голоса 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.
- Инаугурация нового главы государства должна пройти 20 января 2021 года.
- Американские журналисты не исключают, что Трамп останется в Белом доме даже в день вступления Байдена на пост президента США.
- В тот же день сторонники Трампа намерены провести его неофициальную "инаугурацию" в знак поддержки политика.