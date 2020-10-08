Эксперт объяснил, зачем Турции война в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе нужен Турции для продвижения своих интересов в регионе - эксперт/ Reuters

В конфликте в Нагорном Карабахе Турция и Азербайджан открыто играют на повышение ставок для усиления своих позиций в переговорном процессе. Анкара пытается изменить формат переговоров с целью повышения своей роли и продвижения интересов в регионе.

Об этом рассказал аналитик центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Анкара, как и Баку, все время повышают ставки, чтобы внести изменения в формат переговорного процесса. Вашингтон покидает регион, Париж стремится поддерживать Армению. Турция до этого момента теряла свои позиции.

Однако теперь влияние Турции усилилось, и Анкара настаивает на изменении переговорного формата для закрепления своих интересов.Читайте такжеВ Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах

"Соответственно, интерес Турции - переформатирование не столько "минской" группы ОБСЕ, сколько вообще переговорного процесса по Нагорному Карабаху, чтобы войти в этот процесс и таким образом зафиксировать наличие собственного влияния и собственных интересов", - подчеркнул Тышкевич.

Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе