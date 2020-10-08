Эксперт объяснил, зачем Турции война в Нагорном Карабахе

США выходят из региона, а Франция склонна к поддержке Армении, считает Игорь Тышкевич.
В конфликте в Нагорном Карабахе Турция и Азербайджан открыто играют на повышение ставок для усиления своих позиций в переговорном процессе. Анкара пытается изменить формат переговоров с целью повышения своей роли и продвижения интересов в регионе.
Об этом рассказал аналитик центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, Анкара, как и Баку, все время повышают ставки, чтобы внести изменения в формат переговорного процесса. Вашингтон покидает регион, Париж стремится поддерживать Армению. Турция до этого момента теряла свои позиции.
Однако теперь влияние Турции усилилось, и Анкара настаивает на изменении переговорного формата для закрепления своих интересов.Читайте такжеВ Азербайджане раскрыли планы о наступлении на Нагорный Карабах
"Соответственно, интерес Турции - переформатирование не столько "минской" группы ОБСЕ, сколько вообще переговорного процесса по Нагорному Карабаху, чтобы войти в этот процесс и таким образом зафиксировать наличие собственного влияния и собственных интересов", - подчеркнул Тышкевич.
Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе
- После возобновления вооруженного конфликта Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе Турция открыто выступила в поддержку Баку. В Анкаре назвали Армению агрессором и "государством-террористом", действия которого дестабилизируют ситуацию на Южном Кавказе.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что пришло время, когда Азербайджан принял решение освободить свою оккупированную территорию и призвал Армению вывести войска из Нагорного Карабаха.
- У Эрдогана отрицают переброску боевиков в зону нагорно-карабахского конфликта, однако не исключают привлечения к военным действиям турецких вооруженных сил.
- Россия, как одна из стран-гарантов урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, попросила Турцию не провоцировать конфронтацию, в результате которой может произойти масштабная дестабилизация на всем Закавказье.