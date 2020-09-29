Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе

Украине ближе позиция Азербайджана - эксперт / Reuters

Официальному Киеву следует придерживаться политики нейтралитета и не поддерживать на дипломатическом уровне ни одну из сторон армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Однако Украине может быть более близка позиция Азербайджана.

Об этом заявила эксперт в области международной политики Юлия Осмоловская в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, Киев в данный момент стоит на правильной позиции, придерживаясь нейтралитета, так как на востоке нашей страны сейчас продолжается конфликт.

Однако, как утверждает эксперт, со временем придерживаться нейтральной позиции станет сложнее. Теоретически, Украине ближе позиция Баку – Нагорный Карабах, согласно международному законодательству, является территорией Азербайджана. Однако непризнанную НКР контролирует Армения.Читайте такжеПашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году

"Удерживать нейтралитет будет очень сложно. Но если говорить гипотетически, что у нас симпатии к какой-либо из сторон, то более знакомой для нас является ситуация Азербайджана, потому что Нагорный Карабах в мире признан территорией Азербайджана, которая потеряла контроль азербайджанской власти и сейчас удерживается под контролем Армении. Много таких качеств, которые похожи на ситуацию на востоке Украины, поэтому позиция Азербайджана в этом плане ей более близка", - подчеркнула Осмоловская.

Конфликт в Нагорном Карабахе