УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе

29 сентября 2020, 05:23

Призывы сторон к переговорам вряд ли изменят позицию Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Нагорный Карабах
Украине ближе позиция Азербайджана - эксперт / Reuters

Официальному Киеву следует придерживаться политики нейтралитета и не поддерживать на дипломатическом уровне ни одну из сторон армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Однако Украине может быть более близка позиция Азербайджана.

Об этом заявила эксперт в области международной политики Юлия Осмоловская в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, Киев в данный момент стоит на правильной позиции, придерживаясь нейтралитета, так как на востоке нашей страны сейчас продолжается конфликт.

Однако, как утверждает эксперт, со временем придерживаться нейтральной позиции станет сложнее. Теоретически, Украине ближе позиция Баку – Нагорный Карабах, согласно международному законодательству, является территорией Азербайджана. Однако непризнанную НКР контролирует Армения.Читайте такжеПашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году

"Удерживать нейтралитет будет очень сложно. Но если говорить гипотетически, что у нас симпатии к какой-либо из сторон, то более знакомой для нас является ситуация Азербайджана, потому что Нагорный Карабах в мире признан территорией Азербайджана, которая потеряла контроль азербайджанской власти и сейчас удерживается под контролем Армении. Много таких качеств, которые похожи на ситуацию на востоке Украины, поэтому позиция Азербайджана в этом плане ей более близка", - подчеркнула Осмоловская.

Конфликт в Нагорном Карабахе

новости Азербайджана новости Армении Нагорный Карабах новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:49
Стало известно, когда в продаже появится китайская вакцина от Covid-19
05:23
Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
04:56
Праздник Вера, Надежда, Любовь – когда и как отмечать вселенские бабьи именины
04:22
Отек и воспаление: врач предупредила об опасном симптоме COVID-19 Видео
03:50
В моду пришла стильная женская короткая стрижка томбой из 20-х: фото Фото
03:01
Россия намеревается ввести миротворцев в Нагорный Карабах – политолог Видео
02:15
"Она прекрасная": дочь Горовой показала идеальное тело на пикантном сэлфи
02:15
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
01:32
Кулак любви - эксперты рассказали, как правильно практиковать фистинг
00:53
Стало известно, дети какого возраста чаще болеют Covid-19 в Украине Видео
00:19
Поздравления на День Людмилы – картинки, гифки для Людмилы, стихи и проза
28 сентября, понедельник
23:53
В Сеть выложили карту распространения Covid-19 по областям Украины
23:24
Какая крупа полезнее остальных - ученые дали ответ
23:10
РФ должна объяснить, почему было химическое оружие при отравлении Навального - Макрон Видео
22:48
Независимость Нагорного Карабаха: в Армении назвали главное условие Видео
22:28
Тищенко объявил, что займется миром на Донбассе в "новом формате"
22:01
Алиев назвал условие прекращения войны с Арменией за Нагорный Карабах Видео
22:01
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
21:49
В Киеве мужчина расчленил хозяина квартиры и "косил" под его внука
21:14
Эрдоган сделал жесткое заявление о России, США и Франции из-за Нагорного Карабаха Видео
20:58
Следователи ГБР допросили более 40 свидетелей в деле о крушении Ан-26 под Чугуевом Видео
20:44
Как приготовить шакшуку: пошаговый простой рецепт Видео
20:23
ВС Азербайджана начали широкомасштабное наступление - Минобороны Армении Видео
20:19
У Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе Видео
20:01
Экс-командующий аэромобильных войск назвал причину авиакатастрофы под Чугуевом Видео
19:58
Западные СМИ спрогнозировали, чем чреват для мира армяно-азербайджанский конфликт
19:30
Звезда нового Человека-Невидимки сыграет Человека-ястреба в Черном Адаме
19:18
Пашинян рассказал, о чем его просил Алиев по Карабаху в 2018 году Видео
19:12
Как очистить матрас от въевшихся пятен: простые способы
18:57
Как просто готовить испанские чуррос по рецепту Эктора Хименес-Браво
18:39
В халате и побритый - Киселев поиздевался в номере Навального над его отравлением
18:39
Похудение: эксперты назвали лучшее время для взвешивания
18:30
"Смотреть в глаза": Ирина Шейк не удержала грудь в тугом платье
18:24
Большая война за Нагорный Карабах: эксперт оценил оружие Армении и Азербайджана Видео
18:09
Почему чешется вагина после секса: 4 причины Видео
18:06
В Армении допустили помощь России в войне с Азербайджаном Видео
18:04
Коронавирус не контролируется: эксперт дал неутешительный прогноз Видео
17:46
Геращенко рассказал о том, что происходит с записями разговоров пилотов Ан-26 Видео
17:25
Украинская Википедия вляпалась в скандал из-за цензуры СМИ
17:15
"Карабах – это Армения": Азербайджан назвал причины войны с Ереваном Видео
17:06
Паническая атака: как остановить приступ Видео
16:55
В Брюсселе объяснили, почему убрали фразу Борреля "ЕС - не банкомат"
16:49
"Свадьбы не будет": Остапчук изменил планы из-за коронавируса
16:33
"Запредельная нагрузка": почему не удалось спасти выжившего при крушении Ан-26 курсанта Видео
16:30
Нардеп рассказал, как сэкономить миллиарды гривень на ремонтах дорог
16:22
Армения назвала Турцию реальной угрозой народам Южного Кавказа Видео
16:10
В Минобороны рассказали, какие выводы сделаны из автокатастрофы Ан-26
16:07
Российские ЧВК стали на сторону Армении в войне за Нагорный Карабах Видео
16:02
Почему вы не худеете, сидя на диете: 10 причин Видео
16:02
Resident Evil: Infinite Darkness - первый тизер, Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять