Эксперт оценил последствия санкционного удара США для Северного потока-2

На покупку Академика Черского Газпром потратил 1$ млрд - эксперт / Reuters

По причине срыва сроков строительства газопровода Северный поток-2 процесс реализации проекта подорожал на 800 миллионов евро. При этом покупка трубопроводчика Академик Черский обошлась Газпрому еще в 1 миллиард долларов. Российский трубопровод ожидают серьезные проблемы после того, как в США окончательно будет принят оборонный бюджет.

Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК Универ Капитал Артем Тузов российскому изданию РИА Новости, комментируя проблемы в процессе строительства газопровода Северный поток-2.

По его словам, затраты на строительство СП-2 уже выросли на 800 миллионов евро. Кроме того, на покупку трубопроводчика Академик Черский Газпром затратил 1 миллиард евро, а на дополнительное переоснащение судна ушло еще 900 миллионов рублей.Читайте также"Кол в сердце Северного потока-2": в России анонсировали ответ Газпрома на санкции США

"По разным данным, срыв сроков строительства принес дополнительные затраты в размере 0,8 миллиарда евро (общая стоимость строительства составляет порядка 10 миллиардов евро)", - отметил Тузов.

Эксперт акцентировал внимание на том, что в ближайшем будущем Конгресс США полностью преодолеет вето Дональда Трампа, после чего Северный поток-2 столкнется с серьезными проблемами – под угрозой американских ограничений окажутся множество компаний Запада.

"В случае окончательного принятия документа сложностей для завершения строительства газопровода станет больше, так как западные компании очень многих направлений деятельности окажутся под угрозой соответствующих санкций со стороны США", - подчеркнул Тузов.Читайте такжеСМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2

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