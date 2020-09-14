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Эксперт оценил шансы силового разгона протестов в Беларуси

14 сентября 2020, 05:35

Власти смогли остановить забастовки на предприятиях республики Беларусь.

Марш мира Беларусь
На Марш героев в Беларуси собрались от 100 до 150 тысяч человек/ Reuters

Реакция силовых структур на протесты в Беларуси становится все более жесткой. Протестующих активно разгоняют и задерживают. Однако на самом деле никто не знает, сколько еще будут длиться массовые народные мероприятия.

Об этом заявил белорусский политический эксперт Валерий Карбалевич в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в ходе протестов на Марше героев, которые прошли в воскресенье, 13 сентября, силовики препятствовали объединению людей в одну колонну.

"Сегодня очередной день протеста, люди пытаются пройти к центру города, чтобы объединиться в одну колонну, но силовые структуры всячески этому мешают и пытаются на подходах рассеять, задержать и разогнать протестующих", - отметил аналитик.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси назвали условие признания Путина национальным героем

Впрочем, Карбалевич акцентировал внимание на том, что сейчас сложно сказать, сколько на самом деле продлятся протесты в стране – это зависит от готовности обеих сторон реализовывать ряд серьезных действий.

"Это непредсказуемо, много зависит и от жесткости силового разгона со стороны сотрудников МВД, и от мужества, терпения, готовности жертвовать здоровьем и временем со стороны протестующих. Но мы можем констатировать, что с каждым днем, с каждым выходным жесткость со стороны силовиков нарастает", - добавил политолог.

Напоследок он подчеркнул, что провалом оппозиции стала попытка организовать забастовку на территории страны. Спустя несколько дней власти удалось решить проблему, после чего массовые забастовки на государственных предприятиях прекратились.

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