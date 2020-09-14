Эксперт оценил шансы силового разгона протестов в Беларуси

Власти смогли остановить забастовки на предприятиях республики Беларусь.
Реакция силовых структур на протесты в Беларуси становится все более жесткой. Протестующих активно разгоняют и задерживают. Однако на самом деле никто не знает, сколько еще будут длиться массовые народные мероприятия.
Об этом заявил белорусский политический эксперт Валерий Карбалевич в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, в ходе протестов на Марше героев, которые прошли в воскресенье, 13 сентября, силовики препятствовали объединению людей в одну колонну.
"Сегодня очередной день протеста, люди пытаются пройти к центру города, чтобы объединиться в одну колонну, но силовые структуры всячески этому мешают и пытаются на подходах рассеять, задержать и разогнать протестующих", - отметил аналитик.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси назвали условие признания Путина национальным героем
Впрочем, Карбалевич акцентировал внимание на том, что сейчас сложно сказать, сколько на самом деле продлятся протесты в стране – это зависит от готовности обеих сторон реализовывать ряд серьезных действий.
"Это непредсказуемо, много зависит и от жесткости силового разгона со стороны сотрудников МВД, и от мужества, терпения, готовности жертвовать здоровьем и временем со стороны протестующих. Но мы можем констатировать, что с каждым днем, с каждым выходным жесткость со стороны силовиков нарастает", - добавил политолог.
Напоследок он подчеркнул, что провалом оппозиции стала попытка организовать забастовку на территории страны. Спустя несколько дней власти удалось решить проблему, после чего массовые забастовки на государственных предприятиях прекратились.
- Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Минске состоялся Марш героев. В ходе акции около 100 000 человек намеревались попасть к резиденции главы РБ Александра Лукашенко в районе Дрозды.
- Позже сообщалось, что число активистов увеличилось до 150 тысяч человек, которые объединились в несколько колонн и шли в район, где проживают белорусские политики и чиновники. Силовики использовали против протестующих водомет.
- В МВД Беларусь заявили, что к 19:00 по местному времени акции закончились. За воскресенье были задержаны около 400 участников шествия.