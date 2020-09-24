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Эксперт оценил шансы военного вторжения РФ в Беларусь

24 сентября 2020, 04:33

Кремль будет делать все возможное, чтобы Беларусь осталась под влиянием РФ.

Лукашенко
В Беларуси не будет передачи власти от Лукашенко кому-то другому / belta.by

Беларусь – это военный плацдарм, который находится в теле Европы. Поэтому Российская Федерация никогда не отдаст Беларусь западному миру.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Стариков, передает Obozrevatel.

По его словам, на территории Беларуси находятся два стратегических объекта России, в том числе станция предупреждения о ракетном нападении в Барановичах, на которой несут службу 2 тысячи военнослужащих. Она полностью держит западную группу до Норвегии.

"Если эта станция будет выведена из состава РФ, стратегическое ядерное равновесие в мире будет нарушено. И даже США не допустят того, чтобы станция была закрыта", - отметил эксперт.

Кроме того в Беларуси находится командный узел связи военно-морского флота РФ. Также по территории страны проходит нефтепровод Дружба.

"Поэтому Российская Федерация никогда не отдаст Беларусь западному миру. Она будет делать все возможное, не военными, а политическими, дипломатическими способами, чтобы Республика Беларусь осталась под влиянием РФ", - считает Стариков.

По мнению военного эксперта, для защиты своих особо важных объектов Россия может ввести в Беларусь часть национальной гвардии или часть своих вооруженных сил, миротворческие подразделения.

"Поэтому в Беларуси не будет передачи власти от Лукашенко кому-то другому. РФ этого не допустит", - резюмировал он.

Напомним:

  • 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Во время церемонии Лукашенко заявил, что "цветная революция" не состоялась.
  • Согласно закону О Президенте Республики Беларусь, церемония принесения присяги транслируется по республиканскому телевидению и радио. Во время инаугурации по государственным телеканалам шли сериалы.
  • Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации Лукашенко. Она пообещала предоставить информацию ближе ко времени церемонии. Однако, заранее информация нигде так и не появилась.

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
  • По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста.
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