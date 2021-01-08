Эксперт оценил вероятность удара беспорядков в США по курсу доллара

Штурм Капитолия никак не отразился на финансовых рынках и курсе доллара - эксперт / УНИАН

Беспорядки в Вашингтоне 6 января никоим образом не отразятся на курсе доллара, так как США обладают солидными финансовыми институтами, на которые не могут повлиять политические события. Рынки никак не отреагировали на американский инцидент.

Как заявил финансовый аналитик Виталий Шапран в эфире телеканала Украина 24, оснований для девальвации доллара нет. Рынки и инвесторы никак не отреагировали на события в Вашингтоне.

"Нет никаких экономических оснований, чтобы доллар снижался. Я смотрю на реакцию на Forex, на рынке доллара и евро - инвесторы не оценили "спектакль" (штурм Капитолия). Финансовые рынки, по сути, проигнорировали события в Вашингтоне", - сказал эксперт.

Также он отметил, что стабилизирующим фактором здесь является наличие серьезных финансовых институтов, которые автономны по отношению к политике. Поэтому на долларе такие события никак не отразятся.

"В финансовом секторе США очень мощные финансовые институты, они не зависят от политических событий. Поэтому сейчас нет никаких поводов для волнения. Не думаю, что стоит волноваться за долларовые сбережения", - уточнил Шапран.Читайте такжеКогда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 год

При этом аналитик добавил, что людям следует хранить свои сбережения в разных валютах во избежание проблем.

"Но эта ситуация напоминает, что нужна диверсификация валютных сбережений - должны быть и гривна, и доллар, и евро", - подчеркнул Виталий Шапран.

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