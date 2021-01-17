Эксперт оценила шансы Трампа остаться в политике США после импичмента

Шансы на политическое будущее Трампа зависят от решения Сената США по импичменту - эксперт / Reuters

Республиканская партия намерена взять курс на изменения и планирует отстраниться от Дональда Трампа. У действующего президента все еще остается президентский рейтинг и поддержка части народа, однако его шансы на политическое будущее зависят от голосования Сената США по вопросу импичмента.

Как заявила политолог Анна Шелест в эфире телеканала Украина 24, у Трампа хорошие шансы на продолжение политической карьеры, так как у политика по-прежнему "остается довольно большое количество рычагов", связанных с президентским рейтингом и людьми, которые оказали ему поддержку в рамках выборов главы государства в ноябре 2020 года.

При этом "республиканцы" вряд ли в дальнейшем будут сотрудничать с Трампом.

"C одной стороны, Республиканская партия объявила, что будет меняться и переосмыслит себя, будет искать новых лидеров. Мы уже видим, что сама партия будет пытаться максимально дистанцироваться от пока еще действующего президента", - считает эксперт.Читайте такжеЗлой Трамп хотел штурмовать Капитолий с митингующими - СМИ

Впрочем, как полагает аналитик, у Трампа есть серьезные шансы на реализацию собственного индивидуального проекта. Но все решится зависит от ряда факторов, в числе которых голосование в Сенате США по импичменту президенту.

"Другой вопрос – какие решения будут приняты в Сенате на следующей неделе (насчет импичмента Трампа ), второе – лишится ли он поддержки в течение следующих четырех лет, так как меньшее, чем президентство в 2024 году, Трампа не устраивает. И третье – каким образом будут развиваться финансовые дела против него", - подчеркнула Шелест.

Импичмент Трампу