Эксперт ошарашил последствиями отравления Навального для Путина

Эксперт высказался о последствиях отравления Навального / Reuters

Попытка отравления российского оппозиционера Алексея Навального и расследование этого происшествия негативно повлияет на имидж России.

Такое мнение в эфире канала Украина 24 выразил эксперт по международным вопросам Богдан Ференц, который считает, что в Украине уделяется мало внимания изучению ситуации в России.

"Нам иногда кажется, что в России статичная ситуация, но это не так. К сожалению, в Украине мало исследуется внутренний контекст Российской Федерации. Важно понимать, какие процессы там происходят", - сказал эксперт.

Ференц считает, что после расследования попытки отравления Навального в отношении России возможно применение дополнительных мер.

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"Что касается расследования и того, что обнаружил Навальный - репутационно однозначно это серьезно бьет по имиджу, который и до того не был на должном уровне. Думаю, что дальше будут заявления европейских институтов, которые непосредственно были в контексте режима санкций, это дополнительный аргумент", - сказал Ференц.

Отравление Навального