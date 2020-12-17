Эксперт ошарашил последствиями отравления Навального для Путина

После расследования попытки отравления Навального в отношении России возможно применение дополнительных мер.
Попытка отравления российского оппозиционера Алексея Навального и расследование этого происшествия негативно повлияет на имидж России.
Такое мнение в эфире канала Украина 24 выразил эксперт по международным вопросам Богдан Ференц, который считает, что в Украине уделяется мало внимания изучению ситуации в России.
"Нам иногда кажется, что в России статичная ситуация, но это не так. К сожалению, в Украине мало исследуется внутренний контекст Российской Федерации. Важно понимать, какие процессы там происходят", - сказал эксперт.
Ференц считает, что после расследования попытки отравления Навального в отношении России возможно применение дополнительных мер.
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"Что касается расследования и того, что обнаружил Навальный - репутационно однозначно это серьезно бьет по имиджу, который и до того не был на должном уровне. Думаю, что дальше будут заявления европейских институтов, которые непосредственно были в контексте режима санкций, это дополнительный аргумент", - сказал Ференц.
Отравление Навального
- Фонд по борьбе с коррупцией вместе с Bellingcat, The Insider и CNN, а также при участии немецкого издания Der Spiegel ранее предположили, что к отравлению Алексея Навального причастны 8 сотрудников секретной лаборатории Института криминалистики ФСБ. К таким выводам они пришли после того, как были проверены базы телефонных переговоров, а также других данных, которые добыты на черном рынке.
- Британское издание Sunday Times выпустило статью, в которой речь идет о том, что россияне якобы пытались повторно отравить Алексея Навального, когда он пребывал в коме в больнице Омска. Журналисты ссылаются на анонимные источники в немецких спецслужбах.
- 15 декабря Алексей Навальный заявил, что покушение на его жизнь устроили сотрудники ФСБ, а в руководстве операцией по отравлению он обвинил российского президента Владимира Путина.