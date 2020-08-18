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Эксперт поведал, как белорусы относятся к Лукашенко, России и Западу

18 августа 2020, 22:29

Нынешний президент народу надоел, но люди четко знают его плюсы.

Беларусь,протесты
Эксперт рассказал о протестах в Беларуси / Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что большинство белорусов поддерживает Россию, но в то же время люди знают, какие есть "плюсы у Лукашенко".

"Подавляющее число белорусов – за Россию. Да, Лукашенко им надоел, но, с другой стороны, они понимают и все плюсы, которые есть при нём: и бесплатная медицина, и прекрасные дороги, и ВВП на душу населения в три раза больше, чем в Украине, и хорошие зарплаты, и хорошие пенсии. Они всё это прекрасно понимают", - отметил Олег Жданов во время чата в Главреде.

По словам эксперта, белорусская оппозиция в первую очередь "давит на жесткость режима Лукашенко и на жесткость ОМОНа" во время задержаний активистов.

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"Упор именно на это делался потому, что ничего другого на Лукашенко просто нечего повесить", - сказал Оле Жданов.

Кроме этого, он отметил, что белорусы негативно настроены против Запада и позиции Лукашенко в стране все еще устойчивые.

"Пересажал оппозицию? Как говорят сами белорусы: "Так а чего они воду мутили! Зачем нам тот Запад?". Когда в 2015 году я приезжал в Минск, все, кого бы я ни встретил, у меня спрашивали: "Что вы на этот Запад прётесь? Зачем вам это? Мы с Россией – это сила. И вы должны быть с нами. Да бросьте вы всё это". Потому я бы смело говорил о том, что позиции Лукашенко в Беларуси по-прежнему довольно устойчивые", - подытожил спикер.

Как ранее сообщалось, Жданов оценил вероятность того, что Россия станет оказывать военную помощь Александру Лукашенко и поможет ему подавить протесты в Беларуси.

При этом он напомнил про задержание вагнеровцов в Беларуси: они стали козырем Лукашенко, так как Путин не совсем контролирует ЧВК Вагнер.

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