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Эксперт пояснил, будут ли Штаты отменить президентские выборы

14 мая 2020, 16:08

В США не станут переносить выборов президента, потому что у Дональда Трампа есть на то основания

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Местные выборы из-за карантина тоже вряд ли отменят - эксперт

Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не стал давать гарантий того, что президентские выборы в США, которые должны состояться 3 ноября 2020 года, пройдут вовремя из-за пандемии.

Однако, как отметил в комментарии Главреду политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк, нынешний президент Штатов вряд ли пойдет на такой шаг.

"Трамп не будет переносить выборы, ведь сейчас он их фактически выигрывает – наоборот, ведь пандемия прибавила ему рейтинга за счет его позиции и дополнительных социальных выплат от правительства под эгидой президента в период карантина. Поэтому люди готовы за него голосовать. Отсрочка более выгодна его оппозиции, поэтому вряд ли он на это пойдет", - рассказал Октисюк.

Читайте такжеВ Зеленского спрогнозировали, когда пройдут местные выборы на ДонбассеТакже, по его словам, и Украина, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, не станет откладывать и собственные местные выборы.

"В Украине нет оснований для переноса местных выборов из-за эпидемии коронавируса. Теперь все выходят из карантина и логики в таких действиях власти нет – смысл мог бы быть, если бы они пошли путем жесткого карантина и он продолжался бы до сентября", - добавил эксперт.

Напомним, ранее в ЦИК озвучили условия, при которых местные выборы в Украине могут отменить.

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