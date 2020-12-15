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Эксперт пояснил, какие ловушки Трамп приготовил для Байдена

15 декабря 2020, 07:41
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Новый президент США может столкнуться со сложностями и во внутренней, и во внешней политике.

Дональд Трамп
Трамп оставляет ловушки / Фото Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп закладывает ловушки во внутренней и внешней политике для своего сменщика – демократа Джо Байдена и его администрации.

Такое мнение высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, передает Украина 24.

"Ловушки закладываются, начнем с внутренней политики. Эпидемия коронавируса бушует, власти начали масштабную вакцинацию. Это также ловушка от Трампа, потому что он не очень хорошо отреагировал на приход вируса в Америку, и сейчас все это остается в наследство Байдену", - рассказал Дубовик.

Во внешней политике Байдену достанутся жесткие отношения с Ираном.

"Санкции Трампа против Ирана — это будет усложнять для Байдена задачу договориться. По другим направлениям то же самое. Мы узнали, что было масштабное хакерское проникновение россиян в американский Минфин и другие учреждения, и вопрос, как будут реагировать власти", — отметил эксперт.

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Выборы в США - последние новости:

  • Коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом США. Он набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
  • Тем временем старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что республиканцы 14 декабря параллельно с официальным проводят альтернативное голосование выборщиков. Голосование идет в штатах, где, по их мнению, Джо Байден победил благодаря масштабным нарушениям.
  • По словам Миллера, результаты альтернативных голосований будут направлены в Конгресс. Советник добавил, что окончательные итоги президентских выборов в США станут известны лишь 20 января - в день инаугурации.

Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

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