Эксперт пояснил, какие ловушки Трамп приготовил для Байдена

Трамп оставляет ловушки / Фото Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп закладывает ловушки во внутренней и внешней политике для своего сменщика – демократа Джо Байдена и его администрации.

Такое мнение высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, передает Украина 24.

"Ловушки закладываются, начнем с внутренней политики. Эпидемия коронавируса бушует, власти начали масштабную вакцинацию. Это также ловушка от Трампа, потому что он не очень хорошо отреагировал на приход вируса в Америку, и сейчас все это остается в наследство Байдену", - рассказал Дубовик.

Во внешней политике Байдену достанутся жесткие отношения с Ираном.

"Санкции Трампа против Ирана — это будет усложнять для Байдена задачу договориться. По другим направлениям то же самое. Мы узнали, что было масштабное хакерское проникновение россиян в американский Минфин и другие учреждения, и вопрос, как будут реагировать власти", — отметил эксперт.

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Выборы в США - последние новости:

Коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом США. Он набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.

Тем временем старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что республиканцы 14 декабря параллельно с официальным проводят альтернативное голосование выборщиков. Голосование идет в штатах, где, по их мнению, Джо Байден победил благодаря масштабным нарушениям.

По словам Миллера, результаты альтернативных голосований будут направлены в Конгресс. Советник добавил, что окончательные итоги президентских выборов в США станут известны лишь 20 января - в день инаугурации.