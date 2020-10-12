Эксперт раскрыл планы Азербайджана по Нагорному Карабаху

Азербайджан проводит успешное наступление на Нагорный Карабах - политолог / Reuters

Стратегия Азербайджана в рамках конфликта в Нагорном Карабахе базируется на создании максимально сложных для Еревана условий в противостоянии с Баку, которые могут обеспечить успех азербайджанской военной операции.

Об этом рассказал политолог Андрей Дацюк в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Баку делает ставку на собственное военное преимущество над Ереваном и союз с Турцией, у которой не только самая крупная после российской сухопутная армия в Европе, но и граница с участниками нагорно-карабахского конфликта.

"Еще одна важная особенность – азербайджанское наступление успешное, и на сегодня Азербайджан фактически отвоевывает территории, город Джебраил у иранской границы, это направление отсекает Карабах от Ирана", - отметил эксперт.

Также он добавил, что в случае успешной реализации азербайджанских планов, Армения окажется в максимально сложной ситуации в контексте военного противостояния с Азербайджаном.

"Если Азербайджану удастся реализовать стратегический замысел этого наступления, у Армении с одной стороны будет Турция, с другой - Грузия, которая не предоставила России воздушное и сухопутное пространство, плюс Азербайджан и небольшой перешеек границы с Ираном, который будет перекрываться беспилотниками", - подчеркнул Дацюк.Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе