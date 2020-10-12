Эксперт раскрыл планы Азербайджана по Нагорному Карабаху

У Баку есть преимущества над Ереваном в военной кампании по Нагорному Карабаху, утверждает Андрей Дацюк.
Стратегия Азербайджана в рамках конфликта в Нагорном Карабахе базируется на создании максимально сложных для Еревана условий в противостоянии с Баку, которые могут обеспечить успех азербайджанской военной операции.
Об этом рассказал политолог Андрей Дацюк в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, Баку делает ставку на собственное военное преимущество над Ереваном и союз с Турцией, у которой не только самая крупная после российской сухопутная армия в Европе, но и граница с участниками нагорно-карабахского конфликта.
"Еще одна важная особенность – азербайджанское наступление успешное, и на сегодня Азербайджан фактически отвоевывает территории, город Джебраил у иранской границы, это направление отсекает Карабах от Ирана", - отметил эксперт.
Также он добавил, что в случае успешной реализации азербайджанских планов, Армения окажется в максимально сложной ситуации в контексте военного противостояния с Азербайджаном.
"Если Азербайджану удастся реализовать стратегический замысел этого наступления, у Армении с одной стороны будет Турция, с другой - Грузия, которая не предоставила России воздушное и сухопутное пространство, плюс Азербайджан и небольшой перешеек границы с Ираном, который будет перекрываться беспилотниками", - подчеркнул Дацюк.Читайте такжеУ Эрдогана допустили участие Турции в войне в Нагорном Карабахе
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром, 27 сентября. Баку и Ереван выдвинули в адрес друг друга обоюдоострые обвинения в нарушении режима прекращения огня. После этого Азербайджан объявил о контрнаступательной операции в районе непризнанной НКР.
- Позицию Азербайджана по Карабаху поддержала Турция. В турецком МИД назвали Армению агрессором, а президент Реджеп Эрдоган заявил, что Нагорный Карабах принадлежит Баку, который начал реализацию операции по освобождению своих оккупированных территорий.
- 10 октября Азербайджан и Армения договорились о заключении временного перемирия. Однако спустя час после его начала стороны выдвинули взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.
- В МИД Турции связались с Москвой и попросили Россию повлиять на Армению с целью соблюдения Ереваном перемирия.