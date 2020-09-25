УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт раскрыл планы Путина по уходу Лукашенко с поста главы Беларуси

25 сентября 2020, 06:28

Владимир Путин в недавнем прошлом дважды поздравлял и Виктора Януковича с "победой" на президентских выборах.

Лукашенко
Путин делает все для того, чтобы Лукашенко как можно скорее ушел - политолог / Reuters

Российский президент Владимир Путин всеми силами пытается дистанцироваться от ситуации в Беларуси. Суверенитету республики на данный момент никаких угроз нет – российский президент делает все для того, чтобы Лукашенко покинул пост главы РБ и будет договариваться уже с новой властью.

Таким мнением поделился белорусский политический аналитик Александр Федута в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Путин всячески пытается уйти от ассоциации с конфликтом в республике Беларусь, учитывая тот факт, что в свое время он также поздравлял два раза и Януковича (с "победой" на выборах президента Украины в 2004 году, которые завершились Майданом и триумфом Виктора Ющенко, - ред.)

Эксперт считает, что сейчас Путин не намерен подписывать каких-либо стратегических важных документов с Александром Лукашенко, так как все эти договора могут быть оспорены. Глава РФ уже строит планы по переговорам с новым руководством Беларуси и способствует уходу Лукашенко.

"Ему нужны развязанные руки для того, чтобы он мог вести диалог с будущим руководством Беларуси. Другое дело, что Путин делает все для того, чтобы Лукашенко как можно скорее ушел, он не может допустить его свержения", - подчеркнул Федута.Читайте такжеПочему Лукашенко с души воротит от Путина

  • Напомним, 23 сентября состоялась официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Беларуси. Мероприятие прошло тайно и в нарушение закона – согласно законодательству, инаугурация должна транслироваться в медиа, чего не было сделано.
  • Германия, Словакия, Литва и Латвия не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и подвергли критике церемонию его инаугурации.
  • Также с вступлением на пост президента Беларуси Лукашенко не поздравили и в Кремле. Впрочем, позже пресс-секретарь Путина дал пояснение отсутствию заявления Москвы.

новости Беларуси новости России Владимир Путин Александр Лукашенко
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт раскрыл планы Путина по уходу Лукашенко с поста главы Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:28
Эксперт раскрыл планы Путина по уходу Лукашенко с поста главы Беларуси
06:01
Разработчик вакцины рассказал, когда человечество уничтожит коронавирус Видео
05:55
Назван самый соблазнительный знак Зодиака
05:29
Перевод часов осенью 2020 – когда и куда переводят стрелки на зимнее время Видео
04:54
Путин поможет Лукашенко удержать власть: журналист назвал условие Видео
04:22
С Днем воспитателя – поздравления в прозе и стихах, картинки и гифки
03:49
Для победы над Covid-19 понадобятся несколько вакцин – ученые Видео
03:40
Свальный грех - эксперты составили рекомендации для хорошего группового секса
03:01
"Трусы лишние": телеведущая топлес засветила интимное место в ванной
02:15
Гороскоп для всех на 26 сентября: успех в бизнесе и крайне опасная болезнь Видео
01:34
Отравление Навального Новичком: эксперт назвала фатальную ошибку Кремля Видео
00:55
В Чехии придумали способ обеззаразить коронавирус Видео
00:34
Бавария одолела с минимальным счетом Севилью и выиграла Суперкубок УЕФА Фото
00:19
Почему нельзя дарить нож и как обойти примету Видео
24 сентября, четверг
23:44
Страны Балтии наносят еще один удар по режиму Лукашенко: анонсированы новые санкции Видео
23:41
Путин взбесил Макрона неумелой ложью про Навального - Business Insider
23:22
Немецкий министр объяснил, почему важен Северный поток-2
23:00
Специалисты рассказали, как связаны фруктовые соки и развитие рака
22:47
В МВД Беларуси сделали заявление о задержании адвоката Колесниковой Видео
22:30
У Навального сообщили, сколько он пробудет на лечении в Германии
21:44
В РФ космонавт рассказал, что будет делать при встрече с инопланетянами
21:21
Телеведущая работала грузчицей, чтобы заработать на проживание
21:02
Неожиданно: названы 8 самых грязных мест в доме, о которых вы не догадывались Видео
21:00
Коронавирус в Украине 24 сентября: установлен позитивный суточный рекорд Видео
20:56
Кравчук оценил вероятность переноса Минского процесса из Беларуси Видео
20:48
Гороскоп для всех на 25 сентября: кому грозит оплата кармических долгов Видео
20:33
В Харькове вспыхнул многоквартирный дом, погиб человек
20:22
Как отбелить зубы: врачи рассказали, поможет ли сода Видео
20:21
Электроэнергия в Украине продолжает дорожать
20:20
"Я хотел стать геем": Дима Коляденко откровенно рассказал про ориентацию Видео
20:15
ЦИК отказалась регистрировать вдову погибшего нардепа Давыденко, она обратилась за помощью к Зеленскому - СМИ
20:10
ЦИК утвердил форму и цвета бюллетеней на местных выборах – 2020 Видео
19:59
Андрей Данилко раскрыл, почему Верку Сердючку не увидят без звезды Видео
19:21
Дипломат спрогнозировал, что в скором времени сделает Путин с Лукашенко
19:21
"Жизнь изменилась после Майдана": Данилко сказал, кто делает революции
19:17
В Украине обновили список зон карантина: какие города ждут жесткие ограничения Видео
18:50
Как вернуть старую версию Фейсбук после редизайна: простая инструкция
18:39
Американский актер обнаружил побочное действие российской вакцины от Covid-19
18:26
В Киеве активисты устроили драку с полицией на территории колледжа, есть пострадавшие Видео
18:26
Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают режим Лукашенко
18:07
В Беларуси айтишники "снимут маски" с ОМОНа: силовикам поставили ультиматум Видео
18:04
В Беларуси объявили об инаугурации Тихановской: названа дата Видео
18:01
Наші котики-2 - актеры, сюжет и тизер нового фильма Видео
17:40
"Невероятно высокий доход": одному знаку Зодиака советуют решиться на изменения
17:37
Закон о снижении НДС минимизирует "скрутки" и вернет в бюджет до 25 млрд грн - СМИ
17:12
Немецкие врачи рассказали о состоянии больного коронавирусом Кернеса
17:09
Украину накроют дожди, но будет один сухой регион – синоптик Видео
17:05
"Какая больница?": отец Киркорова отправился на самоизоляцию
17:01
Лимонная вода: что напиток делает с организмом Видео
16:46
У Зеленского сделали заявление о переносе визита в Беларусь Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять