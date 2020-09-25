Эксперт раскрыл планы Путина по уходу Лукашенко с поста главы Беларуси

Путин делает все для того, чтобы Лукашенко как можно скорее ушел - политолог / Reuters

Российский президент Владимир Путин всеми силами пытается дистанцироваться от ситуации в Беларуси. Суверенитету республики на данный момент никаких угроз нет – российский президент делает все для того, чтобы Лукашенко покинул пост главы РБ и будет договариваться уже с новой властью.

Таким мнением поделился белорусский политический аналитик Александр Федута в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, Путин всячески пытается уйти от ассоциации с конфликтом в республике Беларусь, учитывая тот факт, что в свое время он также поздравлял два раза и Януковича (с "победой" на выборах президента Украины в 2004 году, которые завершились Майданом и триумфом Виктора Ющенко, - ред.)

Эксперт считает, что сейчас Путин не намерен подписывать каких-либо стратегических важных документов с Александром Лукашенко, так как все эти договора могут быть оспорены. Глава РФ уже строит планы по переговорам с новым руководством Беларуси и способствует уходу Лукашенко.

"Ему нужны развязанные руки для того, чтобы он мог вести диалог с будущим руководством Беларуси. Другое дело, что Путин делает все для того, чтобы Лукашенко как можно скорее ушел, он не может допустить его свержения", - подчеркнул Федута.Читайте такжеПочему Лукашенко с души воротит от Путина