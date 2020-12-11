Эксперт раскрыл сроки окончания строительства Северного потока-2

Северный поток-2 могут достроить в срок от 1 до 1,5 месяцев - эксперт / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 может быть достроен в сроки от 1 до 1,5 месяцев в том случае, если одновременно будут работать два трубоукладчика. Если в процессе строительства задействуют только Фортуну, то сроки затянутся до 3 месяцев.

Как заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии изданию Известия, скорость работы трубоукладчика Фортуна составляет один километр в сутки. Следовательно, для того чтобы достроить газопровод Северный поток-2 в территориальных водах Германии, судну нужна неделя. Если в строительстве одновременно задействуют Фортуну и Академик Черский, то на немецком и датском участке удастся завершить строительство за 1-1,5 месяцев.Читайте такжеСМИ узнали новые данные о завершении строительства Северного потока-2

"Чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток "Северного потока — 2", включая датский участок, потребуется от одного до полутора месяцев при одновременной работе обоих судов — "Фортуна" и "Академик Черский", - утверждает Юшков.

При этом он подчеркнул, что если будет задействована только Фортуна, на строительство СП-2 уйдет до 3 месяцев.

Северный поток-2 новости