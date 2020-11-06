Эксперт раскрыла планы США по Украине в случае победы Байдена или Трампа

Если на выборах президента США победит Джо Байден, Вашингтон не будет акцентировать внимание на внешней политике, считает Мелинда Харинг.
Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США – Джо Байден или Дональд Трамп – Вашингтон по-прежнему будет оказывать поддержку Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Америке.
Об этом заявила заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Харинг в ходе трансляции Киевского форума по безопасности в эфире телеканала Украина 24.
По ее словам, для Киева не имеет значения, кто победит на выборах президента США. Даже если выиграет Дональд Трамп – это не станет трагедией для Украины. Вашингтон продолжит поддержку украинского государства.
"Ни один из вариантов победы не будет плохим для Украины. Если Трамп победит – не паникуйте. Один из вариантов лучше для Украины, однако оба они не трагичны. Конечно, в Госдепартаменте есть люди, которые хорошо разбираются в Украине, и эксперты будут продолжать эту работу", - отметила Харинг.
Эксперт добавила, что на данный момент в США очень серьезные внутренние проблемы, связанные с вопросами пандемии коронавирусной инфекции и экономической ситуации. Даже в случае победы Байдена Вашингтон будет меньше обращать внимание на международные проблемы. При этом американское государство будет поддерживать Украину и в дальнейшем.Читайте такжеФинальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину
"США сейчас озабочены пандемией, ситуация в этом плане очень сложная. Мы серьезно занимаемся вопросами экономики. Если даже Байден придет к власти, большого фокуса и сосредоточения на международной политике в США не будет, но поддержка Украины будет продолжаться", - подчеркнула Харинг.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.
Выборы президента США
- Выборы американского президента прошли 3 ноября. Согласно данным, которые обновляются в режиме онлайн, лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден – 264 голоса выборщиков. У Трампа – 214 голосов. Подсчет голосов избирателей продолжается.
- Действующий глава государства Дональд Трамп считает, что на выборах произошли фальсификации. Его команда готова оспаривать результаты во всех штатах, где победил Джо Байден.
- По мнению правозащитника Александра Закриничного, в случае победы Байдена Украина может ожидать новых кредитных траншей от США и давления на Россию. Если победит Трамп, денежных кредитов не будет, однако Киев получит военную помощь.