Эксперт раскрыла планы США по Украине в случае победы Байдена или Трампа

Не важно, кто победит - Байден или Трамп - Вашингтон продолжит поддерживать Украину - эксперт / Фото Reuters

Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США – Джо Байден или Дональд Трамп – Вашингтон по-прежнему будет оказывать поддержку Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Америке.

Об этом заявила заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Харинг в ходе трансляции Киевского форума по безопасности в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, для Киева не имеет значения, кто победит на выборах президента США. Даже если выиграет Дональд Трамп – это не станет трагедией для Украины. Вашингтон продолжит поддержку украинского государства.

"Ни один из вариантов победы не будет плохим для Украины. Если Трамп победит – не паникуйте. Один из вариантов лучше для Украины, однако оба они не трагичны. Конечно, в Госдепартаменте есть люди, которые хорошо разбираются в Украине, и эксперты будут продолжать эту работу", - отметила Харинг.

Эксперт добавила, что на данный момент в США очень серьезные внутренние проблемы, связанные с вопросами пандемии коронавирусной инфекции и экономической ситуации. Даже в случае победы Байдена Вашингтон будет меньше обращать внимание на международные проблемы. При этом американское государство будет поддерживать Украину и в дальнейшем.Читайте такжеФинальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину

"США сейчас озабочены пандемией, ситуация в этом плане очень сложная. Мы серьезно занимаемся вопросами экономики. Если даже Байден придет к власти, большого фокуса и сосредоточения на международной политике в США не будет, но поддержка Украины будет продолжаться", - подчеркнула Харинг.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​ Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени. По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса. После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров. Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Выборы президента США