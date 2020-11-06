УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт раскрыла планы США по Украине в случае победы Байдена или Трампа

6 ноября 2020, 05:30

Если на выборах президента США победит Джо Байден, Вашингтон не будет акцентировать внимание на внешней политике, считает Мелинда Харинг.

Трамп, Байден
Не важно, кто победит - Байден или Трамп - Вашингтон продолжит поддерживать Украину - эксперт / Фото Reuters

Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США – Джо Байден или Дональд Трамп – Вашингтон по-прежнему будет оказывать поддержку Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Америке.

Об этом заявила заместитель директора Центра Евразии Атлантического совета Мелинда Харинг в ходе трансляции Киевского форума по безопасности в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, для Киева не имеет значения, кто победит на выборах президента США. Даже если выиграет Дональд Трамп – это не станет трагедией для Украины. Вашингтон продолжит поддержку украинского государства.

"Ни один из вариантов победы не будет плохим для Украины. Если Трамп победит – не паникуйте. Один из вариантов лучше для Украины, однако оба они не трагичны. Конечно, в Госдепартаменте есть люди, которые хорошо разбираются в Украине, и эксперты будут продолжать эту работу", - отметила Харинг.

Эксперт добавила, что на данный момент в США очень серьезные внутренние проблемы, связанные с вопросами пандемии коронавирусной инфекции и экономической ситуации. Даже в случае победы Байдена Вашингтон будет меньше обращать внимание на международные проблемы. При этом американское государство будет поддерживать Украину и в дальнейшем.Читайте такжеФинальная схватка Трампа и Байдена: что ждет США и Украину

"США сейчас озабочены пандемией, ситуация в этом плане очень сложная. Мы серьезно занимаемся вопросами экономики. Если даже Байден придет к власти, большого фокуса и сосредоточения на международной политике в США не будет, но поддержка Украины будет продолжаться", - подчеркнула Харинг.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

Выборы президента США

новости США Дональд Трамп Джо Байден новости Украины Выборы президента США-2020
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт раскрыла планы США по Украине в случае победы Байдена или Трампа». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:35
Секс и молочница: гинеколог рассказал, возможен ли интим
06:01
Что нельзя делать в праздник Дмитриев день: приметы, традиции, запреты
05:43
"Коронавирус в Украине разбушуется": астролог предупредил о переполненных больницах Видео
05:30
Эксперт раскрыла планы США по Украине в случае победы Байдена или Трампа Видео
05:15
"Позвоните пожарным": Ирина Шейк в крошечных трусиках показала откровенное фото
Реклама
05:00
Кравчук сделал заявление в ответ на критику Кремля плана Украины по Донбассу Видео
04:56
Медики объяснили, поможет ли прививка от гриппа в лечении COVID-19 Видео
04:30
Неожиданный исход битвы за Белый дом: в США объяснили, к чему готовиться Украине Видео
04:00
Эксперт назвал главное астрологическое событие ноября: что изменилось в жизни Видео
03:41
"Месье сержант, два часа до рассвета": рецензия на фильм Ночной патруль Видео
03:03
Жена рэпера Dino обнажилась на интимном фото
02:36
Ученые нашли новую жуткую опасность от соли для организма
02:03
Гороскоп на 7 ноября для всех: важный любовный шаг и неожиданные нападки Видео
01:30
Тотальный локдаун из-за COVID-19: эксперт предупредил о рисках для Украины Видео
01:12
Рискует все потерять: британец поставил на победу Трампа 5 миллионов ​ Видео
00:55
Госдуме России предложили узаконить пожизненную неприкосновенность для Путина
00:33
Была заразна 70 дней: в США нашли уникальную пациентку с COVID-19
00:19
День ангела сегодня: как оригинально и красиво поздравить Викторию
05 ноября, четверг
23:57
Новые рекорды COVID-19: коронавирус в Украине заразил почти 10 тысяч человек Видео
23:32
У Зеленского оценили шансы на возвращение Крыма и Донбасса
Реклама
23:27
"Не допустите убийств": оппозиция Беларуси обратилась к армии Видео
22:59
Заря дома разгромно проиграла АЕКу в матче Лиги Европы Фото
22:59
У Зеленского анонсировали свободную экономическую зону на Западной Украине Видео
22:52
Россия сделала новый шаг к признанию "ДНР" и "ЛНР": Путин внес изменения в указ Видео
22:50
Минздрав ошарашил сроками введения карантина выходного дня
22:31
Деньги на ветер: врач пояснил, кому не стоит делать КТ легких
22:04
Выборы в США: суд Мичигана отказал Трампу
21:46
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
21:25
Минздрав подписал важное соглашение с ВОЗ Видео
21:12
Эксперт пояснил, как результаты выборов в США 2020 повлияют на Украину Видео
21:08
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
20:57
СБУ задержала луганского сепаратиста из банды Немца Видео
20:56
Регионы в черной зоне: СМИ узнали о планах властей по жесткому карантину в Украине Видео
20:44
Часть Киева останется без света: что случилось и когда вернут
20:29
Минздрав вводит новые правила для пожилых людей, чтобы спасти жизни Видео
20:25
Украина вышла из антимонопольного договора СНГ: кто голосовал против
19:56
Названы признаки здоровой спермы: топ-7 показателей Видео
19:54
В Киеве снесут "уставшие" хрущевки - какие дома под угрозой
19:50
Коронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие Видео
19:37
Тест на беременность: как скоро можно делать тест после секса Видео
Реклама
19:31
Актриса 1+1 перенесла тяжелую операцию
19:31
Байден предложит Путину сделку по Донбассу: на что рассчитывать Украине Видео
19:29
Зеленский начал чистки глав ОГА: кто попал "под раздачу" Видео
19:26
Трамп заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал удар Видео
19:19
Гималайская соль: 7 преимуществ для здоровья Видео
19:07
Озвучены два варианта, как ужесточат карантин в Киеве Видео
18:57
"Подрывают демократию": в ОБСЕ прошлись по заявлениям Трампа
18:45
Украинский телеведущий спасался от полиции в Доминикане
18:45
Громкие заявления не помогут Трампу: Байдену достаточно победы в Аризоне и Неваде – CNN Видео
18:41
"Пока все не вымрут": врач дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять