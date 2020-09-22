Эксперт рассказал, какой сигнал Путин подает "ватникам" в Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко / УНИАН

Путин делает заявления о возможности силового подавления протестов в Беларуси с помощью российских силовиков в качестве своеобразного сигнала для тамошних "ватников".

Именно такое мнение высказал во время чата на Главреде экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне (округ Колумбия, США) Андрей Илларионов.

"Такое понимание характерно для людей, находящихся с этой стороны баррикад. Оно распространено среди тех людей, для кого вопросы национальной независимости и суверенитета являются неоспоримыми. Это касается и украинских патриотов, и белорусских патриотов. Однако, кроме них, в Украине есть свои "ватники", а в Беларуси – свои. Для них цель включения Беларуси и Украины в империю остаётся не только приемлемой, но и желанной. В Украине немало такого рода "ватников" – судя по результатам последних парламентских выборов, не менее 18% избирателей проголосовало за партии, выступающие на стороне Кремля. Если в Украине даже после пяти лет войны оказалось столько прокремлевских сил, то что тогда можно говорить про Беларусь?", ‒ рассказал он.

Илларионов провел параллели с выступлением Владимира Путина 17 апреля 2014 год ‒ в котором он обозначил восемь областных центров Украины. Их в Кремле желали захватить и сделать центрами "Новороссии".

"Мы не знаем точно, сколько есть таких людей, но Путин точно знает, что они есть. А раз так, то им нужно оказывать моральную поддержку, посылать им сигнал о начале мятежа – на языке 1936 года это называлось передать сообщение "Над всей Испанией безоблачное небо". В 2014 году эту цель выполнило выступление Путина 17 апреля под названием "Новороссийская речь Путина", в которой он обозначил восемь городов Украины, какие должны были стать центрами планируемой им к захвату "Новороссии". Тогда он давал сигнал о том, что можно поднимать мятеж – он получит поддержку от Кремля: моральную, политическую, военную, "ихтамнетами", поставками из Военторга", ‒ заявил эксперт.

Илларионов убежден ‒ вся риторика Путина насчет силовиков и Беларуси имеет под собой ровно ту же подоплеку, что и его заявления насчет Украины в 2014-м.

"Вот и заявление Путина о том, что сформирован резерв из силовиков, готовых отправиться в Беларусь, выполняет точно такую же задачу. Это сигнал белорусским "ватникам", чтобы мобилизовать их на более агрессивные действия против сторонников национальной независимости Беларуси с тем, чтобы получить дополнительные аргументы для своего вмешательства во внутренние дела страны", ‒ подытожил он.

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