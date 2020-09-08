Эксперт рассказал, кому в России выгодно отравление Навального

Алексей Навальный был "карманным львом" Путина, считает Олег Жданов.
Президент России Владимир Путин был меньше всего заинтересован в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, потому что тот был его "карманным львом".
Такое мнение высказал изданию Главред военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
"Путин всегда бы победил Навального во втором туре выборов, а потому берёг его, как зеницу ока. А тут бац – и выбили Немцова, затем бац – и выбили Навального. Теперь у Путина нет конкурента и не с кем идти на выборы", - отметил Жданов.
"А если с Путиным что-то случиться, например, заболеет, тогда шансы других конкурентов будут равны. Это выгодно всем, кроме Путина. Так что Навальный пал жертвой борьбы между "башнями Кремля", - считает военный эксперт.
Отравление Навального - что было ранее:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 2 сентября в Кабмине Германии сделали громкое заявление об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В правительстве отметили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
- Российские следователи предположили, что одной из версий ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального может быть его увлечение диетами.
- 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.
Автор: Анна Багрий