Эксперт рассказал, кому в России выгодно отравление Навального

Отравление Навального невыгодно Путину / Reuters

Президент России Владимир Путин был меньше всего заинтересован в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, потому что тот был его "карманным львом".

Такое мнение высказал изданию Главред военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Путин всегда бы победил Навального во втором туре выборов, а потому берёг его, как зеницу ока. А тут бац – и выбили Немцова, затем бац – и выбили Навального. Теперь у Путина нет конкурента и не с кем идти на выборы", - отметил Жданов.

"А если с Путиным что-то случиться, например, заболеет, тогда шансы других конкурентов будут равны. Это выгодно всем, кроме Путина. Так что Навальный пал жертвой борьбы между "башнями Кремля", - считает военный эксперт.

Отравление Навального - что было ранее: